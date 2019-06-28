高血压，对心脑肾伤害最深

国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣 □ 博士研究生 柴 珂

我国约每5个老人中有3人患高血压。不少老人认为：自己的血压虽偏高，但没有任何不舒服的感觉，似乎不需要治疗。这是非常错误的观念。很多高血压患者可能长期没有症状，但绝不等于“没损害”。

机体长期处于“高压”状态带来的损害有：1.全身各个器官小血管、微血管的变性和挛缩，早期患者并无不适，通过某些检查才能发现，晚期出现不可逆的器官功能丧失甚至衰竭，血供丰富的器官如肾脏的这种变化尤为明显；2.高血压会加剧动脉粥样硬化的发生发展，随着斑块不断长大，动脉或逐渐形成严重狭窄，或由于斑块破裂而形成急性血栓和闭塞，无论哪种情况，都会引起供血脏器的严重缺血甚至坏死。

大脑是最易受高血压影响的器官，可能造成致死性的脑出血或脑梗死，表现为突然失语、偏瘫、半身感觉消失等。

心脏是另一个受累器官，当有高血压时，心脏需克服更大阻力才能将血液输送到全身各处，因此它不得不变得越来越厚，久而久之不堪重负，最终会发生心力衰竭。高血压还可能引起冠心病、急性心肌梗死甚至猝死。

持续的血压升高也作用于肾脏的动脉血管，促使肾脏缺血、肾功能下降，早期可能表现为夜尿增多、尿蛋白，晚期出现肾功能不全甚至无尿，需要透析等替代治疗。反过来，肾功能恶化会促使血压进一步升高，形成恶性循环。

高血压时视网膜血管也会发生不同程度损害，如痉挛、硬化和出血，有时还会出现视乳头水肿，严重影响视力。