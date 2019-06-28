腰部是人体很多动作的发力基点，在日常生活、工作、运动中容易劳损甚至受伤。护腰可使腰部肌肉得到休息、缓解肌肉痉挛、分解椎间盘负荷，有利于疾病康复。不过，它提供的保护是被动的，只在短时间内有效。佩戴时间过长可能效果适得其反。中国康复研究中心脊柱脊髓神经功能重建科主任医师杜良杰告诉《生命时报》记者，护腰的佩戴时间应因人因病情而异。

1.急性腰痛，但没有受外伤的病人，戴护腰不超过72小时。腰椎间盘突出、腰椎滑脱、急性的腰扭伤，还有一些不明原因的腰痛，都适合用护腰，但不应连续佩戴超过72小时。这类病人是由于腰部肌肉的退行性改变，使腰部力量及耐力下降，内部的组织结构也发生了变化。对于这类腰痛，临床治疗强调缓解症状，并尽早开始康复锻炼。腰痛期间建议积极做理疗，使用一些止疼药，同时佩戴护腰，来尽快缓解症状。然而，如连续佩戴护腰超过72小时，患者腰部、腹部的肌肉就会发生萎缩，肌肉会更加没有力量，不利于腰痛的治疗和康复。若病情发展到比较严重的程度，如椎间盘已有不同程度的突出，在病人外出活动容易受伤，或必须搬重物时可以暂时性佩戴护腰来保护。事情结束后，就要立马摘掉。

2.腰椎疾病术后的病人，戴护腰不超过4~6周。杜良杰表示，腰椎手术后，创伤需要修复，腰椎需要制动和保护，都可以使用护腰，但佩戴时间一般不要超过4~6周。佩戴期间也要注意做腰腹部的肌肉力量和耐力的训练。一般6周后就要把护腰去掉，进一步加强腰腹肌锻炼。

3.腰椎外伤的病人，戴护腰不超过3个月。轻度外伤可以保守治疗，重度外伤需要手术治疗，术后也要戴护腰器具。骨质及韧带损伤后需要一段时间去修复，也就是俗话说的“伤筋动骨一百天”。这类病人需要腰椎制动的时间更长一些，应根据病情由医生确定使用外固定的种类和时间，严重的可以用支具，其次可用硬腰围，再次可用软腰围。但应用时间一般不宜超过3个月。

杜良杰说，一些厂家为了经济利益夸大护腰作用，鼓励长期佩戴，这种做法并不正确。如果长期用护腰，会使肌肉萎缩，肌力、耐力下降，腰椎稳定性减弱，椎间盘退变加速，导致更严重的问题。现实生活中也有老年人长时间佩戴护腰造成肌肉萎缩，变成“腰脆脆”。

最后，杜良杰强调，应在专业人员的建议下选择适合自己的护腰器具；要按照合适的松紧度穿戴护腰，戴上后以可放进两个手指为宜；护腰的宽度，上缘应位于肋下缘，下缘达到髂嵴（两侧胯骨最高处）。▲