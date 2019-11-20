一味保守治疗，腰椎问题越来越严重

如今，中老年人患腰椎管狭窄的越来越普遍，尤以60岁以上的多见，产生原因主要来源于腰椎的退行性病变。

面对椎管狭窄，很多老年人认为自己上了年纪，患点腰腿痛很正常，为了减少儿女负担，往往都硬撑着，一味地保守治疗，结果问题越来越严重。

腰椎病保守治疗却越来越重

69岁的冯阿姨就是个典型例子。8年前，她开始出现腰部疼痛，还伴随双下肢疼痛、酸沉，有时连脚趾都是麻木的。要走长距离，就必须走一段歇一段，否则根本走不了，不过只要坐着休息一会儿，又可以继续走。其间，冯阿姨断断续续进行过各种保守治疗，如牵引、按摩、小针刀、理疗、贴膏药、神经阻滞等，时而有效时而无效，总是反反复复。尤其是近三年来，冯阿姨腰痛、酸沉及双下肢疼痛麻木严重，特别是大腿近端、小腿外侧疼痛、麻木特别严重，每天都寝食难安。

在当地医院检查：腰椎核磁共振片显示腰椎管狭窄、腰椎滑脱症；冠脉CT增强检查显示右冠脉主干轻度狭窄，左回旋支近中段重度狭窄等。

医生建议全麻开放内固定术，但冯阿姨有脑梗史、高血压、冠心病、冠脉CT检查多处狭窄，身体情况不允许做大手术。

今年9月，冯阿姨通过朋友打听到河南省直第三人民医院椎间盘中心周红刚主任团队脊柱内镜微创做得好，马上来到郑州求医。

来到河南省直第三人民医院椎间盘中心住院后，周红刚主任经过详细检查，和科里相关人员拟订了治疗方案，并进行了脊柱内镜下的微创治疗。

保守治疗无效应尽快微创治疗

“腰椎管狭窄症多见于中老年人，是腰腿疼痛、麻木和下肢行走无力走不远的常见原因。”周红刚主任说，腰椎椎管狭窄症是腰椎的常见病，发病原因十分复杂，有先天性的，也有继发性的。临床中见到最多的是继发性椎管狭窄，主要原因是导致腰椎椎管壁结构发生退变、增生，如腰椎间盘突出、黄韧带肥厚增生、小关节增生内聚、腰椎滑脱、椎体后方骨赘形成等，造成椎管变得狭小，神经受压而产生腰腿痛等症状。

像冯阿姨这样的患者，椎间盘中心接诊过很多。通常椎管狭窄较厉害，年龄偏大，身体条件较差往往伴有高血压、糖尿病、冠心病、脑梗等，经常因腰腿疼痛辗转于多家医院。

很多医院考虑到患者的年龄及身体条件不能耐受传统全麻融合钉棒固定手术而建议保守治疗，但保守治疗的效果往往很差，患者因此长期被病痛折磨，有的甚至出现神经麻痹或神经损害，表现为足下垂和大小便异常等。

“我们建议，保守治疗无效后，应尽快行局麻下脊柱内镜微创治疗。”周红刚主任说，对椎管狭窄症患者治疗的主要目的是：解除神经组织和血管在椎管内、神经根管内或椎间孔内所受的压迫。

周红刚主任提醒，随着微创技术的发展和应用，老年人患椎管狭窄是有望治愈的，千万不要耽误病情治疗的最佳时机，让晚年生活苦不堪言。（记者 林辉 通讯员 普春红）