羊水栓塞不常见，但一旦发生后果严重

6月11日凌晨，已经怀孕39周的27岁孕妈肖女士突然感到腹部阵阵疼痛，想着孩子快要出生了，便收拾好东西在爱人的陪同下来到南方医科大学第五附属医院。由于已经不是第一次生产了，肖女士挺淡定的，然而令她想不到的是，接下来的形势急转直下——一个凶险的“产科杀手”已经盯上了她，这就是羊水栓塞。

数据显示，羊水栓塞发病率为4/10万～6/10万，一旦发生，死亡率高达60%~80%，而且这种病通常进展迅速，十分凶险，有的几分钟内就能夺走产妇和胎儿性命。

走着入院却被送进了ICU

11日凌晨3时许，从化区良口镇的肖女士突然感到腹部阵痛，怀孕39周的她很淡定地收拾好物品，在爱人陪同下来到南医五院。入院的时候，她还是自己步行来到产科的。

凌晨4:55，产科护士检查发现，她的宫口已经开了1cm，可是竟然监测不到胎心！产妇还有些意识昏迷。护士立即通知一线值班医生，医生马上安排孕妇进入产房，并报告二线值班的副主任医师全玉。

5:02，全玉赶到检查时，已经发现孕妇全身紫绀、失去意识，血压也测不到了！这时监测胎心达到58次/分钟，宫缩强、间歇短。考虑胎儿窘迫，存在胎盘早剥可能，医生赶紧准备在局麻下实施紧急剖宫产手术，同时通知新生儿科医生到场做好抢救新生儿的准备。

5:29，肖女士娩出一个3.1公斤的男婴。可是妈妈宫腔内并无积血，胎盘未见早剥征象，结合病人病史及体征， “羊水栓塞”出现在现场医护人员脑海。

要知道，这是一种在产科里发病率很低、死亡率却很高的分娩并发症。得到消息的该院医教部主任张文君（医疗总值班）、产科主任单青、产科副主任何玉兰等迅速赶到现场参与抢救。

经过充分讨论，病情诊断明确：羊水栓塞、产后出血、弥漫性血管内凝血。11日早上7:30，在救治团队精诚协作下，手术取得了成功，肖女士生命体征终于恢复了平稳，但仍未脱离危险，她被转入了ICU进行监护。

抢救关键在于早诊断、早处理

单青介绍说，羊水栓塞是一种严重威胁产妇生命的并发症，主要是指分娩过程中羊水及其内容物突然通过子宫的创口进入母体血液循环，从而引起的一系列并发症，如过敏性休克、弥散性血管内凝血、急性肺栓塞、肾功能衰竭、大出血等。

羊水栓塞不常见，但一旦发生，后果极其严重，死亡率高达80%以上，其中，约三分之一的患者死于严重产后出血、全身多脏器衰竭，也被称为“产科死神”。

羊水栓塞可发生于产前、分娩中或产后，产前一般没有明显指征，因此也很难提前预知或预防，抢救关键主要在于早诊断、早处理。

不过，羊水栓塞虽然难以预料，但也是有一定的征兆。专家表示，发生羊水栓塞时孕产妇会有心跳骤停、不明原因出血、低氧血症等。

如今不少女性高龄追生二胎，而且之前头胎是剖腹产。剖腹产、双胞胎、有妊娠高血压、妊娠糖尿病、羊水过多以及有过敏史等，都是发生羊水栓塞的高危因素，要提高警惕，严格依时产检，生产时密切配合医生。如果出现腹痛、阴道流血或者流液、胎动过频或者减少等情况，应及时求医。（记者周洁莹 通讯员秦新立）