经常做这四件事 会比别人老得快

医学指导/广东省中医院皮肤科副主任医师闫玉红教授

“很多人以为‘补’最好是在冬天，其实不对，对女性来说，炎夏才是最好的时机。”广东省中医院皮肤科副主任医师闫玉红教授介绍，女性的美，时时刻刻离不开雌性激素的分泌：皮肤的光滑润泽、身体的曲线之美、声音的轻柔悦耳等，都需要雌激素的维系。很多人天天贴面膜、做繁复的护肤工序，都不如做好卵巢保养来得有效。利用长夏的机会进行温补，我们的气血容易进入一个新的状态，不仅一些妇科疾病会得到很好的改善，很快你的气色、气血都会由内而外散发活力，焕然一新。年龄越大，这种优势就越发显著。

生活小事不注意 容易催人老

闫玉红介绍，卵巢是一个很精微的器官，具有很强的节律性，很容易出现问题。临床上大多数女性，都是在不知不觉中损伤自己。以为没关系，其实这些“生活小事”伤害特别大，以下四点要特别注意：

1.晚上11时前不睡觉

凌晨1时到3时是肝经运行的时间，女子以肝为先天，如果这个时间没能进入深度睡眠，肝不能得到很好的修复，就会干扰到整个节律。

要在凌晨1时进入深度睡眠，那么至少要在晚上11时就入睡，如果入睡困难的，还要更早一些上床。这就是我们说的“美容觉”。

2.每天敷一片面膜

因为一些明星或者美容博主的宣导，很多人每天敷一片面膜、每天做一套复杂的护肤程序。这些护肤行为，健康风险其实是很大的。

闫玉红介绍，不少护肤品都含有激素，人体吸收了这些激素，也会影响到卵巢正常的激素分泌。最为可怕的是，我们并不知道激素成分可能隐匿于哪些成分的提取物里，而监管监控是否到位全面，也是不得而知的。

美国乔治·梅森大学的一项研究显示，护肤品、化妆品中所含的多种化学成分可能扰乱性激素水平，从而关联乳腺癌、心血管等疾病风险。研究涉及143名18~44岁女性，研究人员在由美国《国际环境》月刊刊载的报告中写道，结果显示，长期接触这些化学成分，哪怕只是低浓度，也可能影响性激素水平。激素水平变化关联多种不利健康的结果，包括乳腺癌、不孕不育和心血管疾病。

“如果要经常性地贴敷面膜，我会建议就仅仅做补水的贴敷。用矿泉水、蒸馏水或者一些简单的天然提取物来进行补水。补水之后，第一时间抹上一层保湿霜。最好在晚上睡觉前做，然后用凡士林或者成分简单的保湿霜或油薄薄地涂上一层。第二天睡醒，就能达到比较好的油水平衡状态。”

3.焦虑、伤心、愤怒

焦虑和生气对女性的伤害立竿见影。“我的病人中，有皮肤问题的大多都处于一个焦虑的状态。调理好睡眠和情绪，皮肤问题就好一大半。这就是情志对卵巢的影响。产后女性是很大的一个群体，其次就是白领。”闫玉红举了一个典型例子说，她碰到的一个病人，不到40岁，跟老公大吵一架后，例假停了半年。

4.跟风乱吃燕窝、保健品

名贵补益的食物，用起来很讲究，并不是每个人的体质都适合。闫玉红介绍，几年前豆浆机很火的时候，网络资讯大肆鼓吹一天一杯豆浆；有一段时间流行的是每天一碗燕窝。这些东西不是不好，但是具体到个人的体质不见得都合适，雌激素过量同样会导致卵巢各种各样的问题。“我的病人中不少就是因为痰湿体质却常年吃燕窝，结果吃出了卵巢问题或满脸黄褐斑。”建议女性进补前，如果还搞不清楚自己的体质和药材的特性，那么就先选择食材为主。

保养：睡前泡脚揉小腹

闫玉红介绍，盛夏是非常好的进补时机，补什么呢？补脾气、补肾气，都不如做好日常保养。这段时间，可利用大自然阳气充盈旺盛的特点来养生。从今天开始到入秋，建议女性坚持晚上11时前睡觉，少生气，睡觉前做好以下两个动作:

方法1：睡觉前用温水泡脚，驱寒活血。

可以在泡脚的盆子里放两个小球或者几枚小鹅卵石，一边泡脚一边踩，按摩脚底的穴位，尤其是涌泉穴。注意水要没过脚踝三阴交的位置，泡到微微出汗即可。泡脚后进行按摩，效果会更显著，对于睡眠也会很有帮助。

方法2：睡前按揉小腹，按摩神阙、气海、关元穴。

泡完脚平躺在床上，手心搓热后，缓慢按揉小腹，顺逆时针各20分钟。或者艾灸神阙、气海、关元三个穴位（拿不准穴位的建议去找医生指导），来达到暖宫抗衰的效果。按揉神阙穴可以温阳暖宫，按揉气海穴可以防止子宫下垂，按揉关元穴可以缓解女性月经不调、平衡身体内分泌。

“如果不能够坚持泡脚，就坚持按摩小腹，一些已经有宫寒表现的女性，更要坚持做下来。一般来说，坚持30天，到秋季就能看到明显的效果。”闫玉红说（记者冯冯 通讯员宋莉萍）