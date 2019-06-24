得了多囊卵巢，如何保养改善？
卵巢作为卵子的来源，卵巢功能是否正常对于想要怀孕的女性朋友来说尤为重要。但是现在有很多年轻的女性朋友由于各种原因患上多囊卵巢综合症，尤其是对于备孕中的女性来说，多囊卵巢不仅与内分泌有着密不可分的关系，还会导致不孕。虽然，多囊卵巢很难全愈，但是在日常生活中做好保养，还是能从一定程度上起到改善作用。
多囊卵巢综合征对女性的影响
1.造成不孕
多囊卵巢综合征不是绝对不排卵，而是排卵稀发，因此在未治疗时也有妊娠的可能，但是自然流产的概率相对较高。
2.影响外貌
多囊卵巢综合征患者的卵巢分泌大量的雄激素，从而使她们出现雄激素过多的表现，包括长胡须、阴毛过多、痤疮过多等。这些情况可能会对妇女的外貌造成不良影响。
3.易引发糖尿病和心脑血管疾病
许多多囊卵巢综合征患者有高胰岛素血症，高胰岛素血症患者容易出现糖尿病及心脑血管疾病，因此多囊卵巢综合征也是糖尿病及心脑血管疾病的高危因素。
得了多囊卵巢该怎样进行保养？
1.及时治疗
一旦卵巢功能不好或者激素水平不好，都有可能会影响卵子的成长，不利于怀孕。如果检查结果显示卵巢功能不好，一定要选择专业医院及时治疗。
2.运动调理
体重的减轻对于多囊患者来说是尤为重要的。再一个就是适当的运动也可以有效的保养卵巢。这是因为运动可以帮助血液循环及促进新陈代谢，延缓身体器官衰老及机能衰退。在运动的选择上，慢跑、跳绳、游泳、散步、广播操等都是不错的选择。
3.保持心态放松
女性情绪变化太大的话，会对人体内分泌的影响很大，如果精神长期紧张、心情低落，会使女性内分泌失调，容易引发多囊卵巢，因此，要注意调节情绪，保持放松的心态。无论什么病，我们只要保持心态乐观，放轻松，平和的心对待，自然会好一半了。
4.多吃豆制品
豆制品中的植物雌激素虽然含量微弱，但是对人体内分泌有双向调节作用，当体内雌激素分泌不足时，植物雌激素会表现出类雌激素作用。当雄激素过高时，植物雌激素又出现调节雄激素的作用。
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