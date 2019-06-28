成立“护苗联盟” 守护儿童健康

我国免疫规划政策实施已有41年，预防接种对几十年来儿童传染疾病发病率下降功不可没。为了继续提高广东地区大众对预防接种的重视程度和正确认知，广州日报社发起以“接种希望·健康领航”为主题的“护苗联盟”，由广州日报社主办，辉瑞中国支持，联合广州市卫健委、市疾控中心、市民政局、儿科专家、省内媒体等联合成立。6月29日，“护苗联盟”成立仪式暨首届广东媒体培训会将在广州广报中心隆重举行。

“护苗联盟”成立后，活动将会贯穿今年下半年，围绕预防接种、母婴保健、常见儿科疾病等话题开展，把来自省内卫健和疾控部门、各医疗机构的权威健康科普咨询，借助广州日报全媒体平台向孕前、孕期以及新生儿家长进行传播。

预防接种作为预防传染病最经济有效的手段，在我国取得了显著成效。国家卫健委公开的数据显示，2002年，将新生儿乙型肝炎疫苗纳入国家免疫规划，小于5岁儿童乙肝病毒表面抗原携带率，从1992年的9.67%降至2014年的0.32%，乙肝表面抗原携带者与1992年相比下降了97%。麻疹的发病数，在1959年曾经达到一年900万例，已经下降到2017年的不到6000例；白喉最高每年15万余例，2006年以后再无新发病例；流脑最高年发病304万例，2017年发病数不到200例……在活动上，疾控专家将梳理免疫规划的发展、成效以及现行政策，分享广州近几年在疫苗管理中的创新和亮点，并且纠正老百姓关于疫苗接种的误区。

在全球疫苗可预防疾病中，肺炎球菌相关疾病是导致5岁以下儿童死亡的重要病因之一，世界卫生组织已将肺炎球菌性疾病列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病。在“护苗联盟”首届广东媒体培训会上，广州医科大学附属第三医院儿科主任崔其亮教授将分享肺炎链球菌性疾病的临床治疗方法及预防之道。

做好孕期保健对孕妈的身体和胎儿的健康发育都很重要，广东省妇幼保健院产科主任温济英教授拟从孕期保健的角度分享准爸爸准妈妈应该了解的母婴健康知识。

讲座结束后，媒体记者还将前往广州市第一家数字化预防接种门诊——广州市天河区石牌街社区卫生服务中心参观，见证疫苗管理流程中的“黑科技”。（记者伍仞、王婧）