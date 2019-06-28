膝盖受伤后这么练 越练越伤！

王文：广州市红十字会医院骨科副主任医师

膝关节的运动损伤非常常见。膝关节的韧带或半月板损伤之后，康复锻炼的方法正不正确，也是很重要的。很多人练股四头肌是做空踢腿的动作，而且还踢沙包，这样的话很容易加重膝关节的磨损。我们非常不建议这种方法。可以靠着墙，半蹲、扎马步站立，把好脚提起来，单腿半蹲站立的动作来练股四头肌，这是最安全有效的方法，可以避免进一步损伤膝关节。也可以做膝关节伸直放松，推松外侧韧带：用拇指顶住髌骨的外侧，向内推，这样的话可以把膝关节外侧韧带放松，有利于膝关节损伤的恢复。（记者伍仞 通讯员孙冰倩）