有关调查表明：阅读让人更快乐

最近，亚马逊Kindle委托研究机构Kelton Global在全球13个国家开展有关阅读的调研，来自美国、加拿大、墨西哥、巴西、德国、英国、西班牙、法国、意大利、澳大利亚、印度、中国、日本的2.7万人受访。

调研显示，阅读使人远离喧嚣、放松身心，喜爱读书的人通常会比其他人更加快乐。全球近半数（45%）受访者将阅读更多好书视作个人年度成长目标。超过70%的受访者坦言自己曾为阅读而推迟或取消其他日程安排。一些人甚至把阅读的优先级排在瘦身和赖床之前。

在许多中国受访者看来，阅读和假日总是形影不离。68%中国受访者认为假日是沉浸在阅读中的最佳时间，而半数以上（55%）的受访者表示读书是他们在假期中最喜欢做的事情。

许多读者利用书籍与他人建立深层次联系，同时激发更具意义的对话。逾八成受访者将自己的良好人际关系归功于阅读，81%的人希望能在与他人对话讨论时加入至少有关读书的内容。95%受访中国读者期待与他人讨论有关书的话题，故事情节、喜爱的角色、具有争议性的主题等都会成为乐此不疲的讨论内容。

阅读还是感情生活的浪漫调味品。全球41%的受访情侣表示，讨论与读书相关的话题是最初让他们爱上对方的原因之一。在中国受访者中，这一比例达到72%。超过65%受访者认同阅读是他们选择另一半的重要因素，在中国受访者中， 这一比例高达81%。（玛 雅）