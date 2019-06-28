■全科医生不仅是一个职业，更代表一种全新的医疗服务模式。专科医生的短板，恰恰是全科医生的长板

有位老人感觉头晕，到某大医院挂了3次号，才找对了“门”。他先挂了神经科号，没有查出问题；又挂了心血管科号，还没查出问题；再挂了内分泌科号，才找到症结所在。原来，他的头晕和低血糖有关。头晕看似简单，病因却非常复杂。专科医生首诊，往往很难找到病因。假如由全科医生首诊，患者可能就不会跑冤枉路了。

现代医学分科越来越细，有利有弊。专科医生更像是“铁路警察”，各管一段。我国进入老龄化社会，很多老人集多种疾病于一身，如果到大医院看病，分别由各科医生诊治，就会产生不少麻烦。例如，一位老人同时患有3种疾病，心脏病专家开了3种药，呼吸病专家也开了3种药，内分泌专家又开了3种药。如果患者把这些药同时吃下去，药物就会在体内“打架”。其实，专家们开的药都没有错，但他们忽视了人是一个整体。疾病之间相互关联，但专科医生囿于各自专业，只能看到局部。而全科医学的优势恰恰在于把人看作一个整体，全盘考虑，统筹规划。这样既能让患者最大程度受益，也能大幅节约医疗资源。

随着经济社会的发展，人民群众的健康服务需求不断升级。而我国医疗服务供给模式单一，无法满足人民群众的新需求。因此，必须把以专科为主导、以疾病为中心的生物医学模式，转变为以健康为中心、以生命全周期照料为核心的现代医学模式。在医疗服务体系中，全科医生和专科医生应该是T字形结构。全科医生是上面的一横，代表广度；专科医生是下面的一竖，代表深度。只有全科医生和专科医生密切配合，才能使医疗资源得到最佳配置。目前，我国医疗服务的T字形结构还未形成，全科医生不足30万人，人才缺口较大。如果按每名全科医生签约2000名居民计算，至少需要70万名全科医生。同时，全科医生服务能力不足，难以取得患者的信任。患者从基层流向大医院，实际是在用“脚”投票。很多全科医生虽然成为居民的签约家庭医生，但服务模式还是“小专科”，全科思维尚未形成，无法胜任“健康守门人”的角色。

全科医生不仅是一个职业，更代表一种全新的医疗服务模式。专科医生的短板，恰恰是全科医生的长板。全科医生的优势，是专科医生无法比拟的。例如，全科医生以基层医疗卫生机构为主要工作场所，以常见病、多发病为防治重点，为百姓提供全方位的健康服务。全科医生的服务模式更人性化，能够提供一揽子解决方案。他们使用的“武器”多种多样，包括生物学、社会学、心理学等手段，而不仅仅是药物和手术刀。全科医生与社区居民离得更近，服务触角可以伸进千家万户，通过与病人建立长久稳定的关系，提供覆盖生命全周期的医疗照护。这样的服务模式既有利于优化医疗卫生资源配置，也符合大多数百姓的根本利益。

健康中国的大厦，需要一大批全科医生的支撑。希望有关部门尽快补上全科医生这块“短板”，强化全科医生激励机制，提高全科医生薪酬待遇，拓宽全科医生发展路径，为基层培养一批“下得去、留得住、用得好”的全科医生，让亿万居民拥有合格的“健康管家”。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 19 版）