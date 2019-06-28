凭宠物头像也能网上买处方药？

人民网日前发文《360健康、平安好医生、叮当快药……你们出来解释一下！》，质疑网上药店、第三方平台所谓的“处方制”其实形同虚设，在进行病情描述时用宠物狗照片当处方，竟也能成功下单；最低10mg就可能导致儿童死亡的硫酸阿托品片，无需处方就能一次性网购多瓶。

网购药随意描述都能“过关”

记者了解得知，我国对于直接向患者网络销售处方药的限制从未放开，且目前没有任何松动迹象。

广州日报全媒体记者此前也曾尝试通过某医药电商网（现已倒闭）购买治疗性药物，发现笼统几句的病情描述就能顺利“过关”，对方同意开具有关药物，无需经过其他任何形式的审核。“需要诟病的不仅仅是电商平台，线下有些药店为了多卖药，在消费者不能提供处方的前提下也偷偷将处方药销售了出去，然后自己编造医生处方等相关信息。”有行业观察人士告诉记者。

此次人民网发文揭露网上药店、第三方平台存在的各种安全隐患，在业界看来将使得网售处方药政策落地更加“遥遥无期”。

据悉，几年前，我国曾尝试要解禁网售处方药。2014年，原食药监总局发布征求意见稿时表示：“互联网药品经营者应当按照药品分类管理规定的要求，凭处方销售处方药”，没想到此举引起一众药企、药店的关注，认为我国目前情况不适合“开这个口子”。

尽管处方药网售好处多多，比如价格更便宜、送药上门等，但在业内人士看来，在连线下零售药店整治都还未完全到位、行业鱼龙混杂的情况下，将处方药的销售在网上完全放开，会有非常大的安全隐患。

处方药网售解禁还未到时候

去年底，国家发展改革委、商务部最新印发的《市场准入负面清单(2018年版)》明确规定，药品生产、经营企业不得违反规定采用邮寄、互联网等方式直接向公众销售处方药。业界认为，经过此次人民网发文，网售药乱象再次引发社会关注，处方药解禁仍将“遥遥无期”。（记者涂端玉）