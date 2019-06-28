“O”形腿 红屁股 纸尿裤表示这个“锅”不背

天气越来越热，一些新手爸妈就开始纠结，这么热的天气要不要把宝宝的纸尿裤脱了？家里有老人的，更是表示：“这种天气还带着纸尿裤，红屁股了怎么办？”尤其这个时候宝宝刚好红屁股的话，关于纸尿裤不好的言论更甚，甚至让经常看育儿知识的爸爸妈妈都不禁怀疑，是不是纸尿裤的问题？今天，我们就来看看纸尿裤到底该不该脱？什么时候脱？

纸尿裤太厚，夏天闷？

最让家长们揪心的就是看着纸尿裤这么厚，大夏天捂着屁股，宝宝是不是很不舒服？纸尿裤的结构是由内层的亲肤层、中间的吸水结构、外层的隔水层组成。吸收大量宝宝的尿便的同时，还可以保持宝宝小屁屁的凉爽舒适。相较于传统的尿布来讲，吸水力会更强一些。针对还不会独立大小便的宝宝，纸尿裤的使用，即使是在夏天也不会出现闷热的现象。当然，夏天室内温度要保持在26~28℃，让宝宝处于舒适的环境中。

关于纸尿裤常见误区

误区一：穿纸尿裤导致“O”形腿

很多人觉得宝宝带着纸尿裤才导致双腿无法并拢而呈现“O”形腿的样子。其实，2岁以前的宝宝多多少少都会有一些“O”形腿，这跟胎儿在母体内蜷缩的体位有关系，2岁以后会逐渐自行矫正过来。“O”形腿被误认为缺钙也是这个原因，真正意义上的佝偻病需要医生结合临床以及各项检查才能下诊断。

误区二：穿纸尿裤会影响髋关节发育

有人认为宝宝这么娇嫩，骨骼也在不断的发育中，长期穿戴纸尿裤是不是会影响髋关节的发育？纸尿裤只是柔软的材质，双手一捏就会变形，虽然宝宝娇嫩，但是不至于影响到骨骼发育。目前已知的髋关节发育不良多为先天因素。

误区三：穿纸尿裤导致红屁股

纸尿裤本身不会导致红屁股，真正的原因是更换不及时，尿、便对小屁屁的刺激。并不是纸尿裤的锅，而是家长的原因。

误区四：穿纸尿裤会影响以后训练大小便

随着不能把屎把尿观念的普及，老人就觉得那也不能穿着纸尿裤随意拉便便，以后也会随处大小便。在这点上家长们不用担心，宝宝目前是还没有足够控制大小便的能力，也不是最佳训练大小便的时间。

误区五：薄的纸尿裤比厚的透气性好

与厚薄的关系并不大，还是要看纸尿裤的选择，透气性、吸收性怎么样。

如何选择纸尿裤？

尺寸合适

给宝宝选择纸尿裤，一定要注意尺寸。因为宝宝生长比较快，还要及时为宝宝更换尺寸。

吸收性好

要选择吸收量大且快的纸尿裤。此外尿裤表层要选择干爽不回渗的材料，避免宝宝睡眠时因为不舒服而醒来哭闹。

透气性好

尤其是夏天穿纸尿裤一定要选择透气性好的纸尿裤，也不要一味追求薄。当然，如果又薄、吸收性又好的纸尿裤，是最佳的选择。

质感柔软

宝宝的皮肤非常敏感，往往一点点刺激都会令其不舒服，甚至是出现过敏问题。所以纸尿裤的材质一定要舒适、贴身，这样宝宝穿着才舒服。

不外漏

目前市面上的纸尿裤，只要选择了宝宝适合的尺寸，基本是不会外漏。

什么时候脱掉纸尿裤？

美国儿科学会建议，18~24月龄可以开始训练宝宝上厕所的能力，这个时候就可以逐渐脱下纸尿裤。如果训练过早，反而会给宝宝造成不必要的压力。因为上厕所前还需要迅速脱衣服等运动协调能力，这是某些宝宝还不具备的技能。

如果宝宝有以下表现，说明已经有控制大小便的意识，家长就可以着手训练了：

白天，宝宝的纸尿裤上2~3小时没有尿液，或小睡后纸尿裤是干爽的；

宝宝会用“尿尿”、“拉”等语言，或指着下腹部来表示自己的如厕需求；

宝宝开始出现模仿大人坐马桶的行为；

宝宝可以平稳地坐在小马桶上；

能听懂家长的基本指令，动作协调。

文/鲍秀兰（北京协和医院）