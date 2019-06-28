孩子总撒谎，也许是大人堵住了诚实的路

人为什么要说谎呢？日本绘本作家中川宏贵在《谎话》中总结得很好：

想被夸奖的时候，

想不挨骂的时候，

想不被嫌弃的时候，

想不让一个人掉眼泪的时候，

想让一个人相信的时候，

想守护什么的时候。

加拿大多伦多大学心理学儿童研究所曾进行一项研究，结果发现：2岁的孩子中，有30%会撒谎；3岁时，将近一半的孩子会撒谎；而大于4岁的孩子，绝大多数都会撒谎。撒谎，虽然在大多数的父母眼中，是一件很恶劣的事情，但也是一件再正常不过的事。

在各种各样幼稚的谎言背后，常常藏着孩子内心的真实需求，当你仔细回想，你会发现，孩子很多谎言，都非本意，反而是被父母逼出来的。

对孩子犯过的错误反应过度

哲学家罗素说过，孩子不诚实几乎总是恐惧的结果。比如，有的父母面对孩子的错误，动不动就劈头盖脸一通严厉的批评，甚至体罚孩子，孩子因害怕而选择说谎太正常了。

有个妈妈曾经跟我反映：“儿子考试考差了，费尽心思不让我看试卷，一会儿骗我说老师没发卷子，一会儿说没带回家，还有一次，直接把53分改成83分，我气到不行，又打又骂。我担心他的学习成绩下降，更担心他说谎变坏。”

我反问她：“孩子以前考得不好时，你也经常批评吗？”她说：“我们家对孩子成绩看得比较重，所以一直比较严格，考得不好会有惩罚。” 听完这些，我终于明白为什么这个孩子总爱在成绩上对父母撒谎隐瞒。

在一个家庭里，做错事的代价越大，孩子选择说谎的概率就越大。所以，如果你的孩子总是对你撒谎，很有可能是因为你不能宽容他的错误。

不给孩子可以诚实的空间

我们经常告诉小孩不要撒谎，要做个诚实的孩子，然而我们一转头也会欺骗自己的孩子。

有个学生曾跟我吐槽父母。小时候，他和同学打架，带了一身伤回家，晚上洗澡，被爸爸看到了，爸爸问：“你今天是不是在外打架了？”学生很害怕，低着头不敢说话。

“没事，你跟爸爸说实话，我跟你妈不会骂你的。”他信了，就跟爸爸说了实话，结果爸爸出尔反尔，还是逃不过一顿胖揍。

学生开玩笑地说：“从那时候开始，我对我爸爸说的谎越来越多。”

一个孩子越大越不愿意对父母说实话，大多数是因为失去了对父母的信任。

知乎上有一个问题：你是如何学会撒谎的？其中一个回答是：当你犯了错，父母希望你诚实。然而，在你诚实之后，换来的不是对诚实的嘉奖，而依旧是责备和打骂的时候。

与其说孩子爱撒谎，不如说是大人堵住了孩子诚实的路。因为，诚实的结果那么糟糕，还不如直接撒谎，说不定还有机会不被戳穿。

经常问招致孩子撒谎的问题

有的父母很执着于“揪出谎言”，明明知道问题的答案，假装不知道，像侦探似的审问孩子，一旦孩子撒了谎，就跟猫逮住老鼠一样，揪住不放。

举几个简单的例子：

明知道孩子打碎了杯子，却问“是不是你干的？”

目睹孩子在电脑前玩，却问：“又玩电脑了是不是！”

看到孩子脸上有巧克力的痕迹，却问：“你偷吃巧克力了吗？”

这样的问题，孩子很容易第一反应就是：“我没有。”于是父母大发雷霆：这孩子做错了事，竟然还要说谎骗我。

从某种意义上来说，这是大人在有意提供让孩子撒谎的机会。而且，明知故问常常让人感到生气。当你当场揭穿孩子这些笨拙的谎言时，孩子比起做错事的不安，更多是愤怒和羞愧。

这样一来，孩子不但不会改正，以后可能会变本加厉地撒谎、圆谎。

孩子撒谎也可能是跟大人学的

为什么孩子要说谎？很多父母都这样问，却没有人问自己：我是不是也这样做了？

曾经看过一则新闻，有位爸爸载着妻子和孩子酒驾，不料遇到交警，爸爸百般推脱酒精测试，甚至还拉上4岁儿子帮忙说谎。

交警跑去问孩子：“小朋友，爸爸晚上喝酒没有啊？”

小朋友支支吾吾地回答：“爸爸没有喝酒。我们晚上吃的酸菜鱼，爸爸吃了槟榔。”但为了弄清事实，交警还是进行了酒精呼气测试，测试结果属于饮酒后驾驶。

这不仅仅是一个酒驾问题，还是一个榜样问题。

《夏山学校》中有一段话说：“假如你的孩子说谎，他不是怕你，就是在模仿你。撒谎的父母必定有撒谎的子女，如果你要孩子说实话，就不要对他们说谎。”

模仿是孩子的一种本能，父母满嘴没实话，孩子经常撒谎不足为奇。

想要孩子诚实，大人一定要努力创造一个诚实的家庭环境，如果身边的人很少撒谎，对孩子来说，就是非常好的榜样。

以身作则，永远是最万能的教育方法。

文/钱志亮（北京师范大学）