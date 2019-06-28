更快适应小学生活 利用暑假先“养”习惯

案例

微信公众号提问：我们家孩子过了暑假就要升入一年级了，做家长的特别兴奋，但同时也很焦虑，不知道在这个假期里，我们和孩子可以提前做点什么准备，能让孩子更快适应小学的生活和学习？

专家观点

首都师范大学附属回龙观育新学校杜福秋：幼升小，是每一个家庭非常重要的一件事，是每个孩子人生中非常重要的一个阶段，如果顺利度过，将为孩子今后的学习生活奠定良好的基础。但是，我们又不能过分地强调、强化它，过犹不及。

我觉得小学的重要之处不在于掌握了多少知识，会认会写多少汉字等等，而是行为习惯的培养。为了进入小学后更好地适应小学学习和生活，孩子们应该在上一年级前，先做一些准备，养成一些好习惯。

首先是时间管理能力，小学和幼儿园的作息时间会有差别，所以从假期开始就要按照小学的作息来安排，家长可以和孩子一起提前准备，从家到学校需要多长时间，每天早上洗漱、吃饭需要多长时间，估计一下几点起床合适，由此再推算一下每晚几点上床睡觉等等，和孩子一起学习使用日常惯例表进行时间管理。

同时要培养孩子生活自理能力，让孩子养成每天自己准备好第二天的衣物、整理书包的习惯。衣服穿戴是否整齐，能否保持个人的基本卫生，个人物品是否能够认识、收拾。这些生活能力对于孩子来说，一方面会直接影响到他的社交体验，另一方面会影响到他的学习效率，是非常重要的能力。

此外，家长要锻炼孩子的情绪表达能力，孩子进入小学后，一定会遇到各种困难，社交上的或者学习上的，无法避免，关键是在遇到这些问题时，孩子是否能够保持相对稳定的情绪状态。创设或利用情境，反复演练，让孩子习得面对问题、处理问题的心态和方法，这将让孩子受益一生。

最后就是孩子要养成规则意识和能力，孩子的自律是一种能力，需要在生活中来培养。所以家长在家里也要培养孩子的规则意识，家长自己也要有很强的规则意识，不能因为自己时间、心情而改变对规则的执行情况，任何时候都要和善而坚定，让孩子知道规则是底线，懂得遵守规则，拥有敬畏之心。同时，培养孩子在遵守规则的前提下，寻找更多的可能性。

值得一提的是，沟通表达和思考能力对孩子上学也非常重要，孩子要学会清楚表达自己需求，比如孩子能够介绍自己，能够有目的地思考问题，有遇到问题就进行思考的习惯，能够清晰地表达自己诉求，能够表达自己的意见，对问题的想法。平时生活中就要有意识地培养孩子，不要孩子还没提出要求，就已经满足孩子的要求了。(记者 武文娟)