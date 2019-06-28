销售有毒有害食品 12个“黑作坊”被端

为深入贯彻密云区委、区政府生态立区要求，落实市公安局机构改革部署，北京市公安局密云分局结合密云区情区位特点，创新推出生态警务，组建成立环境安全保卫大队（以下简称环安大队），坚持主动发力、联合打击，强化与行政执法部门对接协作配合，重拳打击各类生态环境、食品药品领域违法犯罪。

创新警务

公开遴选16名精干警力

组建环境安全保卫大队

市公安局密云分局准确把握密云承担生态涵养区的功能定位，创新推出生态警务，组建环安专业队伍，制定出台深入推进生态警务建设实施方案，建立生态环境安全组织领导、任务目标、执法标准和监督保障四大体系，全力守护首都的生命之水。

自2018年年初，分局从治安、刑侦部门抽调专人积极做好环安大队筹备工作，并在局内进行公开遴选，为环安大队配备了16名政治素质硬、业务能力强的精干警力。2018年8月8日，分局环安大队正式揭牌，一支打击环境违法犯罪“铁军”正式组建成立。

结合辖区实际，分局与政府相关部门签订了《关于建立打击环境领域违法犯罪联动执法机制的意见》《关于密云区河湖管理和保护联动执法机制的意见》等多个执法协作规范性文件。这些文件为联合执法提供制度机制保障，解决了行刑衔接“最后一公里”的问题，确保联合执法有据可依、有章可行，为实现联勤联动常态化，全面提升环食药旅领域安全风险防范水平奠定了坚实基础。

自2018年8月8日环安大队成立以来，查处“黑开采”案件4起，铲除销售假药、有毒有害食品的“黑作坊”12个；与行政执法部门开展联合执法检查160余次，发现隐患问题130余件，破获刑事案件37起，查处行政案件8起，刑事拘留27人，取保候审5人，行政拘留9人。

全力出击

打掉2处地沟油黑作坊

3人被刑事拘留

依托“蓝天”“净土”“清河”等专项行动，分局全面搜集梳理各类犯罪线索，深入分析研判，找准打击整治切入点和着力点，提升整体打击效能。在局内，依托生态警务工作机制，与属地派出所加强协作配合，强化警种之间密切沟通、互相支持，形成齐抓共管格局，有效发挥整体作战优势。在局外，与行政执法部门进行沟通协调，强化联合检查、联合打击，着力形成打击合力，有力提升整体打击效能。

特别是按照密云区委、区政府和市局总体部署要求，将生态警务与扫黑除恶专项斗争紧密结合，紧盯、严打影响群众安全感、满意度的秩序类违法犯罪和社会治安乱点、乱象，查处“黑开采”案件4起，铲除销售假药、有毒有害食品的“黑作坊”12个。

如今年1月中旬，分局接群众举报线索称有人在密云区冯家峪镇偷挖金矿后，经调查取证，发现嫌疑人利用水泵、水槽组成的循环系统，加入化学试剂开采金矿，造成环境污染，后分局将夏某某等三人依法刑事拘留。

6月10日，分局联合区城管执法局、市场监督管理局一举打掉2处地沟油生产运输黑窝点，查封10余桶散装地沟油，刑事拘留2人，经进一步扩线深挖，延伸打掉地沟油黑作坊2处，刑事拘留3人，查扣地沟油25吨。

根据安排，根据党中央、国务院要求和督导组职责，中央扫黑除恶第11督导组主要受理北京市涉黑涉恶方面的来信来电举报。此外，全国扫黑办智能化举报平台已正式上线。举报人通过扫描专用二维码、网上搜索“12337”或者点击中国长安网、中央政法委长安剑微信公众号和微博等举报链接，就可随时随地、方便快捷地登录举报平台。(记者 叶婉)