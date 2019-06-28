陪玩儿的这些技巧 宝爸请收好

今天我们要谈的是“忙爸爸”。忙爸爸的时间非常的紧凑，他们忙工作、忙吃喝应酬、忙游戏消遣、忙嘘叹自己的累，还要忙着探望家中长辈，处理繁琐闹心的家事。是的，爸爸要承担的责任确实是非常的大。很多爸爸连陪孩子几分钟的时间也没有，甚至一而再再而三地延迟对孩子的陪伴承诺。

亲子关系不是时间问题，不是距离的问题，而是家长有心无心的问题。别小看一小时的陪孩子时间，希望孩子有爱，爸爸真的需要陪玩技巧。当爸爸们肯花心思去琢磨，真诚陪伴自己的孩子，每一个爸爸都可以成为最优秀的爸爸。

爸爸们可以紧抓一些消磨的时间变为陪伴孩子的时间，通过简短的陪伴，父子/父女之间的关系也更为亲密。爸爸们可以紧抓哪些被忽略的时间呢？下面给宝爸提供一些陪玩儿技巧。

紧抓晨间三分钟，换来一个朝气蓬勃的孩子

清晨，整个世界都是清亮的，空气清新，鸟语花香，没有烦人的糟糕事。忙碌的爸爸们不妨把闹钟提前十来分钟，给宝贝一个温暖的早安拥抱，并且花那么几分钟和孩子来一个轻松的聊天。

早上和孩子聊些什么呢？我们可以和孩子聊一聊今天的天气，也可以聊一聊孩子在班上的好朋友，或者聊一聊孩子期待今天有什么幸运的事。

一般情况下，孩子们在补充睡眠后会有充沛的精神，思维也清晰。爸爸们每天早上和孩子聊一聊，你会收获一个语言表达能力非常强的孩子。而且，父子/父女之间的关系还会亲密了很多。

午间的亲情电话，让孩子体会暖暖的温馨

留守儿童的教育问题成了家庭、学校、社会上的一大难题。父母们焦虑着，不知道怎么教育自己的孩子，特别是在外忙碌的爸爸。他们在外忙碌，可是孩子在家里却不听话，这往往让他们感到特别的无精打采，所以，忙碌的爸爸们不妨试一试午间的亲情电话。不管我们怎么样的忙碌，吃饭的时间总是需要的。在饭后的时间和家里孩子来个几分钟的聊天还是可以的。孩子们可以体会到：忙碌的时间里，爸爸还抽时间给我打电话，可见他是非常的爱我。

相信很多在外工作的父母都曾经体会过这样的一个场面，即便是平时孩子多么的想念自己，可是当自己站在孩子面前，孩子会觉得父母像陌生人一样。其实就是缺乏了亲子之间的沟通交流。所以，尽管爸爸们特别的忙，如果在中午给孩子来一个亲情电话，犹如黑暗中的曙光，给孩子以暖暖的爱。

回家别忙“葛优躺”，先和孩子来个互动。

孩子学习了一整天，爸爸忙碌了一整天，甚至是更长的时间，回家的时候先放下所有的一切，和孩子来个爱的拥抱、简短的交谈，孩子会感觉满满的幸福。

这样的几分钟和孩子聊些什么呢？用心地倾听孩子想要对自己说的话，也可以和孩子聊一聊自己在工作上的事，或者问一问孩子白天遇到了什么事。虽然只有简短的几分钟，可是它会产生最高的亲子效率。所以，爸爸们回家之后，不要马上躺在沙发上释放自己这一天的劳累，更不要马上把手机拿出来快乐地来个游戏，又或者一进门就打开电视。

说到下班时间，我家的孩子爸就做得挺好的。每天下班后，孩子爸就会陪孩子在操场来个疯玩，虽然只是短短的十多分钟，这样就够了，孩子和他老爸建立了亲密的亲子关系。即便是我这个每天为孩子忙上忙下的妈妈，在孩子心中的关系也比不上那个只陪他十分钟的老爸。

把握饭后10分钟，

孩子的动手操作能力会更好

茶余饭后，正好和孩子做一些益智的活动。比如和孩子一起折纸，或者一起画画，在锻炼孩子的动手能力之余，也开发了孩子的大脑；又或者和孩子一起玩猜谜游戏，这可以锻炼孩子的思考能力；当然也可以和孩子玩一玩拼图，拼图有助于促进孩子的智力发展。要是都不想玩这些，只给孩子讲故事也可以。给孩子讲故事，可以让孩子的思考力、记忆能力得到相应的锻炼。

孩子在获取外界知识，认识外界事物的方式中，来自爸爸的教育是最重要的。同时，也是必不可少的一环。如果爸爸忽略了对孩子的教育和培养，你的孩子可能失去很多学习的机会。另外，孩子在幼儿时期的性情，对于一生的性格发展有着决定性的作用。

文/王晶（国家二级心理咨询师）