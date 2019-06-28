儿童多动脑可能有助降低肥胖风险
在儿童发育特定时期，大脑会消耗大量能量，这一时期体重增加也变得缓慢。人发胖是由于能量的摄入大于消耗，美国研究人员由此提出一种观点认为，大脑对能量的消耗与肥胖风险之间存在关联。
美国西北大学等机构研究人员近日在美国《国家科学院学报》发表论文提出上述观点。他们表示，如果进一步的研究能佐证这一观点，那么说明儿童接受早期教育除了已知的益处外，还可能带来增加大脑能量消耗、降低肥胖风险的“意外好处”。
先前研究发现，对于5岁的幼童，他们大脑消耗的能量几乎占到整个身体耗能的一半。与此同时，在大脑发育所需能量增多的低幼年龄段也是儿童体重增长放缓的时期；随着儿童年龄增大，大脑发育所需能量减少，体重增速也相应加快。
研究人员在回顾分析基础上推断认为，儿童大脑发育所需能量的变化，可能会影响儿童身体能量消耗模式及体重增长模式。论文作者之一、西北大学研究人员克里斯托夫·库扎瓦说，人们对不同儿童在大脑能量消耗上的个体差异知之甚少。如果能够量化儿童大脑所需能量的变化模式，或许有助于开发有针对性的早期教育体系，既促进大脑发育，又降低肥胖风险。
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