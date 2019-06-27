受访专家：中国农业科学院茶叶研究所科技处处长、研究员 林 智

本报记者 高 阳

热水泡茶是中国人饮茶的习惯，但近年来， “冷泡茶”作为一种新型的饮茶方式突然走俏。“冷泡茶”最早流行于日本、韩国、中国台湾等地，由于饮用方式更便捷、茶香、口感特别，在年轻人中深受欢迎。

中国农业科学院茶叶研究所科技处处长、研究员林智解释，热水泡茶主要是为了让茶的香气和有益物质更快地溶解和挥发出来。茶叶中含有的化学物质由于其分子量和结构式的不同，在热水和冷水中的溶解度和溶解速率也不同，比如，大多数氨基酸、单糖类物质能溶于冷水，而咖啡碱、黄酮类物质不太容易溶于冷水。这样，当茶叶用冷水冲泡时，具有鲜爽滋味的氨基酸分子会在冷水中最先溶出，而带有苦涩滋味的咖啡碱、茶多酚等物质溶出缓慢，从而使茶汤口感偏柔和，不苦不涩，且随着浸泡时间的延长，茶叶香味会逐步变得浓郁，甚至达到热水泡茶的浓度。冷泡茶的优势在于，其一可避免水温过高，咖啡碱、茶多酚等物质溶出过快过多，刺激肠胃，致使茶水口感苦涩；其二可避免高温条件下，水热氧化作用引起的茶叶、茶汤色变，维生素C破坏等。诸多研究表明，冷水泡茶在品质成分、感官体验等方面丝毫不逊于热水泡茶，并且茶叶中含有一种具有降血糖功效的多糖类物质，用开水冲泡时容易受到破坏，冷泡时能保留更多此类有益物质，尤其适合糖友。

并不是所有的茶叶都适合冷泡，林智指出，一般来说，名优绿茶、发酵较轻的乌龙茶、白茶中的白毫银针适合冷泡，相反，发酵程度较高的红茶、普洱茶不适合冷泡。生活中，绿茶、轻发酵乌龙茶用来冷泡，口感清甜鲜爽，颜色翠绿、视觉上也极具美感。用来冷泡的茶叶，最好选用当年的新茶（主要是考虑不要被微生物污染），泡茶水可以是凉白开、矿泉水、纯净水，最好选用矿泉水，这样才能喝出天然香醇的滋味。以500毫升矿泉水为例，可投入3~5克茶叶。冷水泡茶的时间也有讲究，优质绿茶最多泡4小时，轻发酵的铁观音、白毫银针的最佳冷泡时间6小时。需要提醒的是，冷泡茶放置时间不宜过长，超过8小时的冷泡茶尽量不要喝，以免微生物繁殖。▲