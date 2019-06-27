揭开甜味剂的安全真相

编者的话：随着人们对美味与健康的共同追求，甜味剂越来越多地出现在我们的日常饮食中。作为一种食品添加剂，许多人难免对它有种种疑虑，不敢放心选择。对此，《生命时报》特邀专家为公众解读：不同于糖的另一种甜蜜——甜味剂。

受访专家：

解放军总医院第八医学中心营养科主任 左小霞

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士 云无心

健康吃甜的四个妙招

人类对甜食的喜好与生俱来。但随着饮食营养从匮乏到过剩的发展，甜食富含的热量，也从维持生命必需的能量，变成了过量摄入可能影响健康的诱因。甜蜜与健康难以兼得，很多人因此陷入两难境地。要想兼顾口味和健康，解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞为大家支了几招。

控制量。很多食物中天然含糖，而“添加糖”是指除了食物中天然带有的糖分外，在加工过程中额外添加的糖。根据《中国居民膳食指南（2016）》建议，控制添加糖的摄入量，每天不超过50克，最好控制在25克以内。

看标签。我国法规要求，所有食品包装上都标注营养成分表，标注能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物以及钠的含量，以及这些营养素占每日参考量的百分比。一般营养成分表都以100克或者100毫升为单位，可以根据食用的总量轻松计算摄入的能量和含糖量。

小包装。现在很多商家都推出了低糖的饼干、汽水、巧克力，有的还推出了小包装产品，这些是可以过过瘾的好选择。

选无糖。想要科学控糖，但又想享受到甜味，甜味剂代替糖的无糖产品是个不错的选择。甜味剂可以赋予食物和糖一样的甜美，却不参与人体代谢，故而几乎不产生热量。这类食物目前在市面上也很常见，比如无糖汽水、无糖酸奶等。

不过，对于甜味剂，很多人会下意识产生不信任的情绪。其实，这种不信任，是因为对甜味剂不了解。为此，我们邀请到美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心，为我们科普甜味剂的是是非非。▲

甜味剂为啥这么甜

“甜味剂”并不是一种物质，而是任何能够产生甜味而被批准用于食品的物质统称。

对于味道来说，糖的作用是产生甜味。甜味的产生是甜味物质的分子与舌头上的甜味受体结合，产生神经信号，传递到大脑，经过大脑的“解析”，就感知到了甜味。如果有其他的分子也与甜味受体结合，那么也就可以激发神经信号从而让人体感知到甜味。甜味的强弱，就与神经信号的强弱有关。自然界，有许许多多的分子能与甜味受体结合，有一些分子结合后产生的信号远远比糖更为强烈，就可以作为“甜味剂”。只要一点点甜味剂，就可以产生足够的甜味。过量吃甜可能发福，让很多人对甜食又爱又恨。究其原因，是甜食中的糖热量高，摄入甜食之后，很容易转化为脂肪。

甜味剂拥有甜度高、热量低两个特点，所以也就能避开吃甜发福的美味陷阱。源自科信食品与营养信息交流中心、中华预防医学会健康传播分会、食品卫生分会、中国疾病预防控制中心营养与健康所等部门联合发布的《食品甜味剂科学共识》指出，与蔗糖、果葡糖浆等糖类相比，甜味剂具备以下特点。

第一，甜度高。大多数甜味剂的甜度相当于蔗糖的数十至数千倍不等，因此只需极少的量就能获得适宜的甜度。

第二，能量低。甜味剂通常不提供能量或只提供较少的能量，人们在享受甜味的同时可明显减少能量摄入。同时由于它的血糖反应小，因此可供糖尿病患者及糖功能调节受损者食用。 因为拥有这样的特点，甜味剂在食品中通常用量极少，热量也就可以忽略不计了。▲

甜味剂到底安不安全

对于普通消费者而言，食物的安全性，远比味道重要得多。尤其像甜味剂这种食品添加剂，更是让人顾虑多多。实际上，这种顾虑，早已被众多权威机构考虑到，并进行了严密的科学验证。对于合法适度使用的甜味剂，不需要担心其安全问题。

甜味剂看似是新生事物，实际上在世界100多个国家已经有100多年的使用历史了，在饼干、酸奶、汽水、面包等诸多食品中都会用到。

目前全球广泛使用的甜味剂有数十种，这些甜味剂的安全性，已得到国际众多食品安全机构的肯定。国际食品法典委员会，以及欧盟、美国、澳大利亚、加拿大等国的权威机构均认为：按照相关法规标准使用获批的甜味剂，不会对人体健康造成损害。

这一结论的得出，经历了漫长而严苛的安全评估。比如，阿斯巴甜早在1965年就被发现，其甜度约为蔗糖的150~200倍，且提供的能量极少，是一种优秀的糖类替代品。不过，因为身上的“人工合成”标签，阿斯巴甜一直受到各种各样的怀疑——尤其是致癌的指控。许多研究机构纷纷出手，经过了十几年探索，也没有找到根据。美国食品和药品管理局（FDA）认为做了这么多检测也没有发现问题，可以认为阿斯巴甜是安全的，于是在1981年批准在某些食品中使用阿斯巴甜。后来，其他国家（包括中国）以及国际相关机构也纷纷认可了它的安全性。到1996年，FDA取消了对阿斯巴甜的使用限制，允许它被用于任何食品中。除苯丙酮尿症患者外，普通人均可食用。

科学界并未就此偃旗息鼓，许多意在找出它的危害的研究依然在进行。对此2007年发表在《毒理学评论》上的一篇综述指出：迄今为止，没有证据表明阿斯巴甜有安全性问题。

目前，我国获准使用的甜味剂有20种。这20种都是在世界大部分国际和地区所批准使用的，如阿斯巴甜、安塞蜜、糖精、甜蜜素等。除获准使用外，我国还对甜味剂的使用范围、使用剂量有着严格规定。

2016年，原国家食品药品监督管理总局发布《食品安全风险解析：关于“甜味剂”的科学解读》，文中指出，国际上对食品添加剂安全性评价的最高权威机构——联合国粮农组织和世界卫生组织联合食品添加剂专家委员会（JECFA）对每一种待批准甜味剂的毒性试验（包括急性、亚慢性、致突变性、致癌性、生殖毒性、慢性毒性等）和代谢途径及动力学等研究报告会进行较长时间“苛刻”的科学评价，在此基础上提出每日允许摄入量（ADI）。在制定ADI值时已充分考虑了人种、性别、年龄等各种因素。JECFA认为，按照ADI值正常摄入甜味剂，不存在安全问题。只要按照相关法规标准正确使用甜味剂，就不会对人体健康造成损害。以另一种常见的甜味剂——蔗糖素为例，JECFA设定蔗糖素的ADI为0~15毫克/千克，假设一瓶汽水（330毫升）仅使用蔗糖素作为甜味来源，且按照我国《食品添加剂使用标准》规定的最大限量（0.25克/千克），换算下来，一个60公斤的成年人一天要喝超过11罐这样的汽水（假设此人饮食中没有其他蔗糖素摄入来源），才会超过每日允许摄入量。所以适量饮用不会超标，大家不用担心。

对于“甜蜜”和“健康”这对矛盾来讲，甜味剂是一个解决方案。并且，甜味剂的水溶性和加工稳定性好，在食品加工中使用方便。世界范围内，无糖低糖食品和饮料产品的发展速度都很快。甜味剂部分替代糖的摄入已是全球范围内的一种发展趋势。

作为一个消费者，应了解甜味剂相关知识，并选择正规渠道和适合的产品。当然，不能把健康寄托于单一的甜味剂。如果能够做到适度摄入，避免过量，无论是糖还是甜味剂，带给我们的甜蜜快乐，都是生活不可或缺的一份小幸福。▲

（陈 晨）