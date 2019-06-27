受访专家：安徽医科大学第二附属医院内分泌科主任医师 钟 兴

前几日，江西南昌一位24岁的小伙长期拿含糖饮料当水来喝，一晚上要喝3瓶。结果突然昏迷被送进了ICU，经过诊断发现为“糖尿病酮症酸中毒”。无独有偶，2015年，浙江有一位20岁的小伙，因没有胃口吃饭，每天只喝碳酸饮料，3天后出现恶心、呕吐、情绪烦躁、精神恍惚。被送到医院后，测出他的血糖比正常人高了20多倍，是严重“糖尿病酮症酸中毒”。

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的并发症之一。安徽医科大学第二附属医院内分泌科主任医师钟兴告诉记者，这种情况的发生，可能与患者本身就有糖尿病基础，但因为年轻没在意，喝了大量含糖饮料诱发有关。

钟兴表示，糖尿病酮症酸中毒只会发生在糖尿病患者身上，这类患者本身血糖就很高，但有可能自己并不知道。血糖高的情况下，一般人都会出现口渴的情况，所以就会反复想喝水或甜饮料。甜饮料中含有的大都是易溶解的单糖和双糖，非常容易被消化吸收，从而造成血糖迅速升高。正常情况下，人体内有足够的胰岛素调控血糖，并利用葡萄糖来产生能量。糖尿病患者体内胰岛素严重缺乏或碳水化合物摄入过少时，机体就不得不通过分解脂肪获取能量，导致酮体生成增多，此时尿液和血液中出现酮体。大量酮体的产生和聚积，可使机体发生酸中毒，导致各种代谢紊乱，从而出现一系列的临床症状，严重者可能昏迷甚至死亡。

糖尿病酮症酸中毒通常表现为渴得厉害、尿量明显增多、疲倦乏力等症状；食欲不振但依然想喝甜的；恶心呕吐、饮水后也会出现呕吐；呼出气体中可能有丙酮味（烂苹果味）；患者由于多尿，容易体重迅速下降，之后出现尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球下陷等情况。半数以上的酮症酸中毒的发病都有一定诱因。糖尿病酮症酸中毒最常见于1 型糖尿病患者，感染、手术、外伤、饮食不当、妊娠分娩、治疗中断或药物剂量不足、呕吐或腹泻等都是诱因，2 型糖尿病中相对少见。

预防糖尿病酮症酸中毒要注意以下几点：1. 饮食有节，定时定量，忌暴饮暴食；2. 规律用药，不擅自减药、停药（尤其是注射胰岛素者），即使生病不想进食，也不要轻率停药；3. 防腹泻、感染，一旦患病（如发烧、感冒、腹泻等）要积极治疗。4. 定期测血糖，尤其在发生其他疾病（如急性心梗）或应激时应勤测血糖，倘若血糖＞14毫摩尔/升，应加测尿酮体或血酮；5.多饮水，糖友胰岛素绝对或相对不足，处于高血糖状态，会刺激下丘脑的渴感中枢而致口渴，饮水后可使血浆渗透压下降或恢复正常，起到降血糖的作用，使患者不再口渴。因此，糖尿病患者不要控制饮水，特别是夏季出汗较多时。建议糖尿病患者饮用白开水、淡茶水或矿泉水等。广大糖友平时可以吃些米饭、馒头和面条等碳水化合物；水果以黄瓜、西红柿为主；除低血糖的情况下适当摄入一些糖分外，平时一定要严格控制糖及糖饮料的摄入。（记者 高嘉悦）