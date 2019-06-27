夜尿多，睡前揉热小腹

华中科技大学同济医学院附属同济医院中医科副主任医师 黄召谊

不少中老年人每天夜里都要上几趟厕所，来回一折腾就睡不好，严重影响身心健康。中医认为，夜尿多即夜尿症，为肾气虚衰所致。

夜尿症病位在肾与膀胱，与肺、脾相关。肾主藏水，司二便，肾气充盈，则能升清降浊，小便循其常道；肾气亏虚，则膀胱之气不固，而易致小便频数，夜间阴盛阳微，肾气亏虚之症状会加重夜尿多。这里给大家推荐一个防治方法，每晚睡前按揉小腹可缓解此症。

具体方法是：睡前平躺在床上，两手叠拢，右手在上，左手在下，放在小腹上，然后顺时针方向环形按摩100圈左右，以小腹有温热感为宜。夜尿增多为肾气虚衰所致，所以要顺时针按摩，即推拿手法中的补法，可补肾气，减少夜尿。做以上自我按摩前，需先将尿液排空。

另外，当中老年人出现夜尿多时，一定要在生活中注意及时科学补肾，除服用具有温肾纳气固摄的中成药，如金匮肾气丸，龟鹿补肾丸、右归丸、缩泉丸等之外，亦可常吃羊肉、韭菜、芡实、山药、薏苡仁、枸杞、桂圆、山药等食物补肾固摄。

由于尿道松驰导致夜尿增多的老年人，还应锻炼尿道括约肌和提肛肌的收缩功能，即坚持练习憋尿、憋大便的动作，可每天睡前躺在床上做20~30次。另外，对会引起夜尿多的器质性疾病应保持足够警惕，如高血压、心脏病、肾脏疾患、泌尿系统炎症等，需及时到医院检查并积极治疗，以免耽误病情。▲