金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞石家庄站圆满收官
广场舞舞出幸福健康生活
6月23日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛石家庄站迎来决赛。
参赛的水榭花都舞蹈队，该队的家属为大赛现场作诗
“劲歌艳舞传民欢，和谐文明国际庄 。”这是石家庄决赛现场，水榭花都队一位参赛选手的家属在现场即兴作的诗。妻子在广场上起舞参赛，丈夫在赛场旁作诗鼓励，这引来现场观众叫好。
正如诗中所言，起舞寻欢乐是百姓理想的健康生活。广场舞作为一种喜闻乐见的健身形式，已经融入了人们的日常生活。赛场上，选手个个神采飞扬，热情似火，舞步整齐，再加上家人的陪伴与支持，每一组精彩的舞蹈作品都表达出她们对健康美好生活的向往和追求。
130支舞队激烈角逐
20支舞队脱颖而出
经过4天初赛激烈角逐，最终130多支参赛舞队中有20支优秀舞队脱颖而出，顺利进入到石家庄站决赛。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼。
民族舞、街舞、健身舞、扇子舞、手帕舞……决赛现场，20支参赛舞队轮番表演，花样繁多的舞种让现场观众们大饱眼福。选手时刻以饱满的精神、昂扬的气势、干练的舞步赢得现场阵阵掌声。
“红云舞蹈队”编排的《最美在东北》以一支经典的手帕舞瞬间俘获观众的芳心，旋转而起的手帕尽显东北热情；“青春魅力舞蹈队”手持舞扇，肆意舞蹈，作品《我的祖国》表达了浓烈的爱国之情。
“红云舞蹈队”表演手帕舞《最美在东北》
“青春魅力舞蹈队”表演扇子舞《我的祖国》
“藤园小花猫健身队”的作品《健身操串烧》更是直接带动现场氛围，将健身运动的健康理念传入人心；而参加过金星秀的“酷舞舞蹈队”以一支《动感世代》引爆全场，潮流前卫的装扮、矫健硬朗的身姿、劲道灵动的舞步，谁说阿姨不能潮？
“藤园小花猫健身队”表演健身舞《健身操串烧》
“酷舞舞蹈队”表演街舞《动感世代》
广场舞不分年龄
大学生陪父母共舞
决赛当天，大赛出现了另一个惊喜，那就是石家庄的大学生也加入了广场舞的队伍。由河北师范大学5人组成的舞队，现场跳起了青春洋溢的舞蹈，瞬间赢得现场的阵阵喝彩。
”第一次跳广场舞就是陪爸妈，爸妈身体健康是我们作为儿女最宝贵的财富，参加这个活动的初衷就是想通过这种方式支持爸妈广场舞健身。同时，作为年轻人也要经常注意锻炼身体，广场舞是一项不错的运动。“舞队成员王坤说。这也正是本届广场舞增加“陪爸妈跳支舞”环节的意义所在。
大学生舞队跳起充满活力的广场舞
当天的决赛结束后，云裳飞扬舞蹈队以作品《美丽的心情》获得第三名；东方舞韵舞蹈队带来的作品《欢乐的节日》取得第二名的成绩；酷舞舞蹈队凭借作品《动感世代》夺得石家庄站冠军，将参加北京鸟巢总决赛。
石家庄分公司营销经理曹立峰经理，以及大赛评委刘学婷老师为上述获奖舞队颁发了荣誉证书，为她们精彩的表演点赞。
酷舞舞蹈队凭借作品《动感世代》夺得石家庄站冠军
吃动平衡
舞出健康
身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。在为期5天的石家庄站赛程中，大赛时刻传递着“吃动平衡，舞出健康”的理念，这也正是主办方举办广场舞大赛的初心——1:1:1舞出好比例。
正如主题曲中强调，快乐健康是追求幸福的起点，为了身体健康，我们要运动营养两手抓，只有吃得营养，才能动得健康。希望通过这次全国性的广场舞大赛让更多人爱上广场舞，同时了解膳食营养均衡的重要性。
决赛颁奖仪式上，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司嘉宾曹立峰上台致辞。曹立峰表示，作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。只有要吃的营养，才能动的健康。
据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、深圳、东莞等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。
（付星凯 高瑞瑞）
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