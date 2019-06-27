成都购买“含特含麻”药物需扫码

记者26日从成都市市场监管局获悉，该局在全市药品零售企业推行的含特药品“互联网+智慧监管”，试点药店数量已达11088家，药店覆盖率99%以上，市民以后在药店购买“含特含麻”的药物需扫码。

“含特殊药品复方制剂因为其药品成分的特殊性，一直是市场监管部门的监管重点。”成都市市场监管局药品流通监管处相关负责人称，国家对麻黄素等制毒原料管理十分严格，一些不法分子将目光瞄准了含有麻黄碱的复方药品。

“以含特药品‘互联网+智慧监管’平台为中枢，对药店分配专属二维码，通过顾客购买扫码收集含特药品的购买信息，实现对含特药品的销售实施限购和超量预警。同时，通过海量信息收集形成大数据后进行查询、统计分析和预警等功能，实现含特药品的安全监管和可追溯。”该负责人解释称，通过二维码扫码方式登记购药信息，极大地简化了流程，方便了购药市民和药品零售企业。同时，也对含特药品实行互联登记，打破了信息孤岛，还能通过大数据应用对成都市含特药品销售的品种、区域等指标进行分析统计，对可能出现的含特药品流弊风险进行及时预警，形成信息化管控体系，有效防止不法套购。

据了解，市民扫描二维码购买含特药品共有两种方式，一是直接用手机扫描二维码进行含麻药品信息登记。登记完成后，向店员出示成功页面，药店销售人员可将药品出售给用户。另外，针对未带手机或不会操作智能手机的老年人，药店销售人员可通过自己的手机帮助老人完成登记。对于店员有违反登记的行为，市场监管部门将采取封号或限制登录等措施。(记者 刘忠俊)