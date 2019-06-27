脑梗死 糖友致残致死的杀手

中南大学湘雅医院急诊科教授 罗学宏

年过半百的张女士8年前发现2型糖尿病。她平素虽然血糖控制不佳，但无明显不适。前几天，她出现言语障碍、四肢麻木，自以为劳累过度，没有引起重视。一天早晨起床，她发现右下肢不能动弹，立即去医院就诊。经过一系列的检查，诊断为2型糖尿病并发脑梗死。患者及其家属对此很疑惑，没有高血压，怎么会脑梗死？难道糖尿病也导致会脑梗死？

一提到糖尿病，很多人会联想到截肢、失明之类的并发症。殊不知，糖尿病合并脑梗死还会使人致残、致死。有文献报道，糖尿病合并脑梗死的发生率比非糖尿病患者高2倍～4倍；脑梗死发病率为19.8%～44.9%；急性期的死亡率可达到20%，甚至30%；脑梗死后发生痴呆的危险增加3倍以上。

血糖控制不好为何可致脑梗死

糖尿病是一种由于胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用障碍所致的以高血糖为特征的代谢性疾病。糖尿病病人的血液易呈高黏、高滞、高凝的倾向，可在微血管中发生血栓及栓塞。而凝血功能的亢进、胰高血糖素增多，使纤维蛋白原增加，血液黏度增加，局部血流变得相对缓慢，从而导致血栓形成。人体血液中存在着凝血系统和抗凝系统。正常情况下，二者保持着动态平衡，以保证血液在血管中的正常流动，而不会形成血栓。如血管出现硬化、狭窄等损伤，在天气寒冷、缺乏饮水等情况下，血流缓慢、血液比较黏稠，则会打破这种平衡。几种因素互相协同作用，最终导致脑梗死。

预防脑梗死须牢记三招

第一，有效控制血糖

控制血糖是预防脑血栓的前提和基础。尽量使空腹血糖控制在6mmol/L～8mmol/L；餐后两小时血糖控制在10mmol/L以下；糖化血红蛋白控制在7.0%以下。另外，要把血压控制在135/85mmHg以下，同时降低血液黏度，纠正高脂血症。

第二，养成良好的生活习惯

饮食 患者在控制能量摄入的同时,尤其要注意合理的饮食结构，如果脂肪量超过30%，就是不健康的饮食。不要吃含油过多的食物，并注意控制饮食量，不要没有节制地吃东西。

运动 “以不疲劳为度”，根据病情选择散步、做健身操、打太极拳、游泳、跳交谊舞等。尤其是打太极拳和散步，最适合糖尿病患者。如果散步，最好保证每天半小时到45分钟。对于已经发生心脑血管并发症的人，则要注意适量、适度运动，不要选择过于激烈的项目。

戒烟 吸烟会引起血压增高，还会影响胰岛素在体内的吸收和作用，造成胰岛素抵抗，引发血甘油三酯（TG）水平升高，高密度脂蛋白胆固醇水平下降等。这些都是导致脑梗死的危险因子。

第三，重视脑梗死先兆症状

一旦发生脑梗死，其治疗效果常不能令人满意。因此，识别早期症状极为重要。大约有25%的患者在脑梗死发生前有短暂性脑缺血发作，亦称为“小中风”。例如，前面提到的张女士在发病前一天就有短暂的言语障碍。

此类患者较常见的症状有：1.暂时的单眼失明或偏盲。2.记忆丧失。3.言语不清，看不懂文字。4.一侧肢体的麻木或无力。5.眩晕、呕吐。6.看东西重影。7.声音嘶哑。8.呛咳或吞咽困难。9.肢体动作不协调。10.单侧或双侧口周及舌部麻木等。如果出现上述症状，千万不要麻痹大意。尽管这些症状很快就能恢复，也应尽快到医院查明病因，如做CT、颈动脉超声等检查。针对病因尽早治疗，可改善预后。