炎炎夏日，当心急性脑中风“偷袭”你

脑卒中俗称“中风”，发病率高、致残率高、死亡率高。《中国脑卒中防治报告2018》指出，中风仍为我国成年人致死和致残的首位原因。中国卒中学会发布的流行学调查数据表明，我国现有中风患者1494万人，每年新发病例330万人。

在中国，有很多人不了解脑梗的前兆，导致很多患者从发病到救治错失了黄金治疗时间窗，最终可能致死或致残。脑梗治疗可以静脉溶栓的时间窗为3.5小时以内，只要在这段时间内被送往医院进行静脉溶栓，就有可能避免瘫痪、失语等严重后遗症。

神经介入科大夫与时间抢速度

入夏的一个凌晨，正在睡梦中的国际著名神经介入专家、火箭军特色医学中心（原火箭军总医院）血管神经外科姜卫剑教授，被急诊电话惊醒：“急救车送来一位意识不清伴失语的患者，请速来会诊!”

患者刘先生，家住北京海淀区，今年47岁，据妻子介绍，他长年在外地工作，业务非常繁忙，加班熬夜是常事，这几日热浪滚滚，刘先生连续熬了两个通宵，没顾上休息。前一天下午2时刘先生突然出现头晕，同时觉得右下肢体麻木。去离家最近的一家医院急诊科就诊，医生说他是血压高，开了口服降压药回家休息。凌晨1时患者出现言语含糊，把妻子推醒后便意识不清，随后被送往医院。

医生从患者的临床表现和检查初诊：急性脑血栓。计算发病时间已超10小时，血管内治疗最佳时间窗已经超出。这家医院建议患者立即转诊火箭军特色医学中心。

凌晨3：53，患者被急救车送到火箭军特色医学中心急诊科。

3：59，采集完病史后，患者出现重度昏迷。4：16，完成患者头颅核磁扫描。检查结果：患者基底动脉闭塞，右枕叶急性梗塞灶。患者的妻子哭着对姜卫剑说：“大夫，您一定要救救他啊，他从外地刚回到家……”

此时，姜卫剑的脑海里已经形成一个“冒险”的方案：立即实施基底动脉机械取栓术！

在别人看来，这个方案太“冒险”，不仅因为发病时间太长，基底动脉完全闭塞，右枕叶梗塞复杂；更是因为教科书和医疗实践没有先例，一旦出现问题没有借鉴。

而在姜卫剑看来，所谓的时间窗是医疗实践积累的“公约数”，一旦医生的技术提高了、方案科学了、患者的生命体征坚强了，这个“公约数”就会改变。同时，患者到了生与死、存与亡的关头，治病救人是第一要务。

“患者病情凶险，手术难度大，考验我们的时候到了！要想尽一切办法挽救患者的生命，这是我们的天职！”在术前讨论会上，姜卫剑动员道。

动员之后，助手们开始分工忙碌，姜卫剑又详细地推演了一遍手术方案，更坚定了这样的信心：尽管已经超出血管内治疗最佳“时间窗”，但后循环血管开通的“时间窗”可以个体化延长。

5：10，患者推进手术室。

5：30，股动脉穿刺，造影显示患者基底动脉闭塞，微导管穿过闭塞段造影显示基底动脉尖。姜卫剑为患者Solitare拉栓，取出黄白色碎片状组织后，再次造影显示：椎基底动脉显影清晰、前向血流畅通。

6：10，基底动脉完全开通。

手术结束，患者意识障碍立即缓解，生命体征平稳。第二天，患者神志转清，呼唤有回应，自感左侧肢体的力量已恢复正常，右侧肢体力量稍显微弱。

患者妻子看到丈夫起死回生，喜出望外地拉着姜卫剑的手说：“姜大夫，是你把我老公从死亡线上拉了回来啊！”

半个月后，患者康复出院，可以正常说话交流、正常行走、正常吃饭，脸上又绽放出昔日的笑容。

急性脑梗来势凶：七大异常信号要重视

夏季酷暑难当，处于脑梗发病高发期。脑梗是中老年人最容易患上的疾病之一，严重的脑梗对生命威胁极大，是造成中老年人死亡的重要原因。总结起来，脑梗有以下七大症状表现，一定要引起高度警觉。

1.剧烈头痛。发病前会反复头痛头晕，突然自觉晕眩、视觉旋转，几秒钟后会恢复正常。

2.半身不遂。可以是单个肢体或一侧肢体，可以是上肢比下肢重或下肢比上肢重，并出现吞咽困难，说话不清，恶心，呕吐等多种情况，严重者很快昏迷不醒。

3.舌根发硬。忽然感觉舌根部僵硬、舌头胀大、吞咽困难、说话不清楚,查看舌头并无红肿现象。

4.突然跌倒。由于脑血管疾病导致肢体功能障碍，或共济失调和平衡失调，导致容易摔倒，不要误认为它只是一种简单的骨科情况而延误治疗的最佳时机。

5.握力下降。单侧手突然无力,手握物体落地,如在刮剃胡须头转向一侧时,手臂突然失去握力,致使刮胡工具落地。

6.脾气暴躁。语言和精神变化也是脑梗塞的先兆，发音困难、写字困难和性格改变，脾气变得暴躁，脾气火爆者可变成沉默寡言。

7.困倦嗜睡。往往感觉疲惫、劳累，总想睡觉。随着脑动脉硬化的恶化，动脉管腔变窄，脑缺血加剧。约80％的人经常在缺血性脑梗塞发作前5到10天经常频繁打哈欠，一定要高度重视这个重要的预警信号。

急性脑梗致死快：应急施救要学会

急性脑梗塞发病突然、病情危急、致死率高，很多脑梗塞患者一旦发病后就会猝然晕倒、不省人事、昏迷不醒，伴随口角歪斜、语言不利而出现半身不遂等，如果不及时抢救，往往会危及生命，但这时候家人都会惊慌失措。

脑梗发作的第一时间，首先拨打120急救电话寻求帮助；同时，检查一下生命体征情况，如呼吸和心跳已经停止，马上做心肺复苏（心脏按压）。如果意识清楚，可让患者仰卧，头部略向后，不需垫枕头，盖上棉毯以保暖；失去意识的病人，应维持昏睡体位，以保持气道通畅等。

如果患者呕吐，脸朝向一侧，让其吐出。用干净手帕缠在手指上伸进口内清除呕吐物，以防堵塞气道。装有假牙者，要立即取出假牙；此时千万不要给患者进食或饮水。

对脑梗塞患者不能进行摇晃、前后弯动或捻头部、头部震动等不当急救措施。如果出现抽搐，迅速清除患者周围的危险物品，用手帕包着筷子放入病人口中，以防抽搐发作咬伤舌头。无筷子时也可用手帕卷着，垫在上下牙之间。

急救车到达时，要将患者病情快速准确地告知医生。要点：发病具体时间、有无呕吐、症状是否逐渐恶化、意识情况如何、头痛程度、是否手脚麻痹和语言障碍、是否服用降压药、有无受伤等等。

急性脑梗太可怕：七大预防措施要牢记

1.科学午睡。在炎热夏季，有心脑血管疾病者午睡时间不要超过60分钟，切忌在午饭后立即上床躺下，应休息15分钟左右后再睡（看看报纸、走一走、聊聊天等）。为保证午睡质量，在午饭前或饭后半小时，喝100毫升白开水。既能减少脑血管意外的风险，又可以使大脑得到充足休息。有的脑血管病患者餐后会出现头痛、头晕、疲劳等，建议延后午饭时间，例如平时12点吃午饭，可改在12：30吃午饭，13：20以后再午睡。这样既能减少脑梗塞的发生，又可使大脑得到放松，消除疲劳。

2.健康饮食。限制主食摄入量，控制体重。少吃动物脂肪和动物内脏，如肥肉、肥肠等，因为这些食品含有很高的胆固醇及饱和的脂肪酸，容易加重动脉硬化。多吃新鲜蔬菜水果，多吃深海鱼类，控制盐分的摄入，控制总热量的摄入。

3.加强运动。平时要坚持适度的有氧锻炼，如慢跑、跳健身操、骑单车、游泳等，运动时两条腿的交替运动，使大脑的兴奋和抑制的节律变得十分和谐，同时运动又增强了心肺功能，促进了血液循环，供给大脑充足的血液和氧。每天活动半小时到一小时，每周至少5天。

4.语言交流。语言交流是锻炼大脑的体操，平时要多动嘴交流，交流的对象可以是儿女、街坊、亲戚、朋友等。另外还要多动脑，勤思考，多看些有益于身心健康的书刊杂志。

5.作息规律。坚持早睡早起，规律饮食，避免熬夜，晚上10点半之前上床睡觉，睡觉前不要喝茶，不要看太久的电视。

6.定期体检。最好每半年检查一次胆固醇和血脂和颈动脉超声。管理好血压、血糖、血脂，尽量把血压、血糖、血脂控制在正常水平。

7.自我减压。不要给自己过大的工作压力，工作以外时间，打打牌、下下棋、听听歌、逛逛公园等，要强迫自己完全放松下来，节假日可以和家人出去旅游、踏青、赏花等。

文/莫鹏、张倩（火箭军特色医学中心）