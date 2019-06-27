这些情况下服用布洛芬不仅无效，而且危险！

布洛芬并不是一种万能的止痛药，有些情况下服用它反而会有危险。美国《读者文摘杂志》网站近日对此进行了总结。

一、有心脏病

虽然服用低剂量的阿司匹林有助于预防心脏病发作，但非甾体类消炎药（NSAIDs）家族中的其他止痛药（包括布洛芬）与心脏病发作或中风的几率上升之间存在着相关性。加拿大蒙特利尔大学的研究者发表在《英国医学杂志》上的研究成果显示，每天服用非甾体类抗炎药、持续一周或更久的人心脏病发作的风险上升了20%~50%，与布洛芬相关的增加风险可高达75%。在服用非甾体类消炎药的头一个月里和服用高剂量的人危险最大。

二、正在服用抗凝血药

抗凝血剂（如华法林）和抗血小板药物（如氯吡格雷）能防止血栓形成。前者通常用于高危卒中患者（如房颤或接受人工心脏瓣膜置换手术的病人），或患有肺栓塞的病人；后者通常用于已经有心脏病发作或中风的病人，这是防止他们心脏病再次发生的一种方法。问题在于，这些药物与布洛芬联用会增加出血性并发症的风险。此时，可以考虑服用塞莱昔布，它不太可能引发出血。

三、有肠胃问题

NSAIDs不仅刺激胃和肠的血管内膜，而且还能减少该区域的血流并削弱其自身的修复能力。因此，如果你已经有消化问题（如炎症性肠病，英文简称IBD），服用这类药物时就要慎重，它们对与IBD相关的疼痛是无效的。例如，如果你头痛，对乙酰氨基酚（退热净）是更好的选择。如果是女性的月经痛，服用避孕药也有帮助。

四、怀孕

NSAIDs会对胎儿造成伤害，增加妊娠早期流产的风险，并增加妊娠晚期胎儿心脏缺陷的风险。英国爱丁堡大学的研究者发表在《人类生殖》上的研究成果显示，在妊娠早期服用布洛芬的女性与随后胎儿卵巢的卵子发育不良之间存在着相关性，这可能会影响女儿未来的生育能力。孕妇在分娩期间也不宜服用布洛芬，因为它可能会导致长时间的出血。

五、有尿路感染

2014年，美国圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员报告说，非甾体抗炎药可能对治疗尿路感染有用。除了缓解疼痛外，它还可以减少病情复发，并有助于避免抗生素耐药性。

然而，有关布洛芬有效性的文献中存在互相矛盾的证据，并且它依赖于与其进行比较的抗生素。此外，挪威奥斯陆大学的医学家发表在《公共科学图书馆期刊—医学》上的研究成果显示，服用布洛芬来治疗泌尿系感染的女性比服用抗生素的女性平均多需要三天的时间才能痊愈，而且她们患上并发症的风险也稍高一些。

六、有关节炎

关节炎患者长期服用布洛芬和其他非甾体类抗炎药来治疗关节炎引起的疼痛。然而，由于它对胃肠道和心血管系统的负面影响，某些患者（尤其是有胃或心脏问题病史的患者）在服用布洛芬之前应该三思而后行。瑞士苏黎世大学的医学家发表在《欧洲心脏杂志》上的研究比较了不同类型的NSAIDs（布洛芬、萘普生和塞来昔布）对骨关节炎和类风湿性关节炎患者血压的影响。结果显示，所有这三种药物都与患上高血压的风险升高有关，布洛芬的影响最大，服用这种药物的病人中有23.2%的人患上了高血压，而萘普生和塞来昔布分别为19%和10.3%。更重要的是，对于类风湿性关节炎患者，服用非甾体类抗炎药不足以控制炎症，以防止进一步的关节损伤。

七、喝酒

酒精和NSAIDs都会刺激胃。把这两者结合在一起，对胃的刺激就更大了，而且会增加胃溃疡和肝脏损伤的风险。

八、准备进行艰苦的锻炼

有些耐力项目运动员会在长跑前服用布洛芬来防止肌肉疼痛。这样做不仅是浪费时间和金钱，而且有害。由于布洛芬有止痛效果，你可能不知道自己是否过度劳累。

此外，从事高强度训练时服用布洛芬会加重运动引发的肾脏损伤。美国斯坦福大学的医学家发表在《英国医学杂志—急诊医学》上的研究成果显示，超级马拉松（约80公里跑程）运动员服用1200毫克布洛芬会使他们患急性肾损伤的可能性比服用安慰剂的运动员高出18%。这是因为高强度运动会通过长时间将血液吸引到肌肉而对肾脏施加沉重的负担，服用布洛芬（能减少前列腺素的分泌）使血液从肾脏流出，这就对肾脏造成双重打击。

有时候，服用布洛芬根本帮不上什么忙。巴西南里奥格兰德联邦大学的运动医学家要求从事耐力项目的运动员要么服用布洛芬，要么服用安慰剂。结果显示，两种方法没有任何差别。一种可能的原因是这种药物对心脏的影响可能会损害摄氧量，并抵消其减轻疼痛的好处。

九、有哮喘

布洛芬和其他NSAIDs通过抑制一种酶来抑制炎症，这种酶减少了一种名为前列腺素的物质的生成，这就有助于愈合。问题是，干预前列腺素可能会加重哮喘。这就是布洛芬的药品说明书中提醒哮喘患者慎服的原因所在。对非甾体类抗炎药（如布洛芬）明显敏感的哮喘患者，可能会发生危及生命的支气管痉挛事件。

编译/刘向春