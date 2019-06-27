老人应选低脂奶？没必要！

解惑专家：谭荣韶

广州市红十字会医院营养科主任

每1克牛奶中大约含有1毫克钙质，是食品中优秀的钙质来源。根据中国居民膳食指南，成年人每天的钙质推荐摄入量为800毫克，通过日常均衡饮食每天平均可以摄入400毫克~500毫克的钙质，因此，推荐成人每天饮用300克牛奶。除此之外，100克牛奶中大约含有5克碳水化合物、3克多脂肪、2克~3克的蛋白质，还含有丰富的维生素和矿物质。

不过，对于喝奶的时间、品种的选择等，不少人还有许多疑问。广州市红十字会医院营养科主任谭荣韶针对较多人关注的“喝奶问题”进行了解答。

1

牛奶应该什么时候喝？

很多人有“空腹不能喝牛奶”的认知，其实并非如此。“小宝宝就是在空腹的情况下喝奶的。从最早的母乳开始，都是一天里的任何时候都可以喝。”谭荣韶说。

之所以会有这样的误解，是因为确实有人会在喝奶后感到肠胃不适，这种往往是由个人身体状况引起。最常见的是乳糖不耐受，完全可以通过喝酸奶来完成奶制品的摄入，也可以在喝牛奶时加入乳糖酶。“另外，喝奶后肚子不舒服或者拉肚子，也有可能是牛奶过敏引起的。除此之外还可能有起疹子或者其他各种症状，包括有的妈妈说宝宝喝某种奶粉‘上火’，也有可能是牛奶过敏造成。出现这种情况的成年人可以避免喝牛奶，但小孩子则要使用替代品，比如水解奶粉、氨基酸奶粉等。”他表示。

2

小宝宝应该喝牛奶还是配方奶？

谭荣韶表示，中国居民膳食指南推荐母乳喂养到孩子两岁大。普通牛奶里面的钙磷比、钾钠比不是十分适应1岁以内的婴儿，因此，在1岁以内的孩子，假如不能纯母乳喂养的话，都应该饮用配方奶粉。而到了1岁之后，孩子身体发育逐渐完善了，就可以和成年人一样饮用普通的牛奶了。

3

老年人喝奶应该选择低脂牛奶吗？

“在过去确实是推荐老年人喝脱脂或低脂的牛奶。但现在营养学界一些新的指导原则认为，并没有这个必要。”谭荣韶表示，现在有专家观点认为，不要只是关注某一事物中的单一营养素，而更应该重视总体膳食的种类和类型。

100克全脂牛奶含3克左右的脂肪，低脂牛奶脂肪含量1%~2%，以一天300克牛奶摄入量计算，喝低脂牛奶或脱脂牛奶，摄入的脂肪并没有少太多。“更何况，目前中国人牛奶摄入量普遍偏低，一天300克的推荐量，都有很多人达不到，脂肪摄入量的差距就更小了。”谭荣韶表示，欧美人群牛奶摄入量比较大，比如澳大利亚推荐国民每天喝奶750毫升、美国推荐国民每天喝奶720毫升，这样的喝奶量，选择低脂、脱脂牛奶则有一定意义。

4

牛奶可以早上起床当水喝吗？

谭荣韶表示，首先，牛奶和水不能互相代替，“牛奶肯定不能当水喝。首先没有必要这样喝。其次，牛奶里面很多其他的营养物质，当水喝对中国人来说是不合适的，可能造成脂肪超标、蛋白质摄入增加。”

不过，早上起床后当然可以喝牛奶，因为牛奶是一顿营养均衡的早餐中的组成部分。

5

牛奶和酸奶的营养有区别吗？

从牛奶和酸奶的食品营养标签上来看，在蛋白质、脂肪和钙质含量上，两者是没有明显差异的。但谭荣韶提醒，不少酸奶从口感角度出发，加入了大量糖分，导致酸奶中的碳水化合物含量比牛奶中大大增加，100克酸奶中可能含有超过10克碳水化合物。而普通牛奶往往在5克左右。碳水化合物摄入过多容易导致肥胖，如果有这方面的担心，现在市面上有无糖酸奶可以选择。（记者 伍仞）