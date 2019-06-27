化疗前，补益气血，增强体质

化疗是利用药物杀死癌细胞的一种治疗方法，是目前治疗癌症的最主要的手段之一。化疗药物在伤害癌细胞的同时也会伤害正常细胞，还会造成身体的一些不良反应，例如骨髓抑制即白细胞数量减少，厌食、恶心、呕吐等消化道反应，不同程度的肝损伤等。所以，化疗前应尽量多摄入营养，增强体质，保证化疗顺利进行。

多吃补益气血、健脾补肾的食物 化疗的效果与患者体质的强弱和营养状况有明显关系。如果体质差，营养水平不高，则化疗的效果不好，毒副反应也大。

患者在化疗前，多吃些补气血、健脾肾的食物，多摄入蛋白质，对增强体质大有益处。例如大枣、山药、芝麻、桂圆、乌鸡、猪肝、牛肉、豆制品、黑木耳、黑豆、蛋、奶等，都可强壮身体，让精力充沛，为化疗提供良好的营养基础。还可以用黄芪、人参、当归、枸杞等传统补益药材来炖鸡鸭等。

注意补充含硒丰富的食物 硒元素能保护细胞免受氧化损伤，还能维持白细胞的稳定，提高机体免疫功能。所以，癌症患者在化疗前，应该注意多补充含硒丰富的食物，提高体内硒的含量，可有效缓解患者的化疗反应，对患者顺利完成治疗有积极的作用。

富含硒的食物主要有海产品、坚果、全谷物、小麦胚芽、蛋黄等。

均衡饮食，全面补充营养 化疗对身体的伤害比较大，除了多补充蛋白质和富含硒的食物外，还要注意均衡饮食，补充各种营养。每天应摄取250～400克谷薯类，300～500克蔬菜类，200～350克水果类，40～75克畜禽肉，40～75克水产品，40～50克蛋类，300克奶及奶制品，25～35克大豆及坚果类。

化疗中，按不同反应选择饮食

化疗作为一种较强烈的攻邪方式作用于人体，必然会造成体内气血亏虚、脏腑功能失调。针对化疗过程中常见的不同的不良反应，要采取不同的饮食对策。

消化道不适，多吃易消化、开胃的食物 患者出现食欲减退、恶心、呕吐等肠胃症状时，应该多吃些易消化的食物，主食以流食或半流食为主，如粥类、面条等。

山楂、白扁豆、陈皮、香菇、萝卜等食物，适当多吃些，可以健脾开胃，有助于缓解胃肠道不适症状。

不要吃生冷油腻的食物，西瓜、香蕉、梨、黄瓜、茄子、芹菜等食物会加重腹泻症状，肥腻的食物不易消化，增加胃肠的负担，也不宜食用。

口服化疗药时，在饭后半小时服用较好，当血液中药物浓度达到高峰时，食物已经基本被消化，消化道的反应会轻些。如果出现呕吐症状，可以将姜片含在嘴里，对止呕有所帮助。

出现头晕乏力症状，多吃补铁的食物 化疗过程中，患者的白细胞和血小板数量会急剧下降，从而出现头晕目眩、倦怠乏力、心慌气短、脱发等全身衰弱、气血不足的表现。此时患者应多吃富含铁质的食物，以补铁补血，猪肝、瘦肉、鱼、大枣、花生等食物可适当多食用。

上火时需多吃新鲜的蔬果 患者如果在化疗期间，出现发热、口渴、口腔溃疡、大便干结、尿黄、舌头发红等表现，说明热毒伤阴、津液耗损，以上都是上火的症状。此时需要多吃新鲜的蔬菜、水果，补充维生素、微量元素、膳食纤维等营养物质，忌食辛辣刺激性、油炸的食物。去火的食物可选择绿豆、苦瓜、莲子、菊花等。

化疗后，新鲜食物助元气

刚做完化疗的患者，身体比较虚弱，应该选择营养丰富又好消化的食物，有利于身体快速恢复元气。

多吃新鲜蔬果 经过化疗的强烈作用，患者身体存在不同程度的气血不足、脾胃失调、肝肾亏损，此时需要多吃新鲜的蔬菜、水果等，少吃腌、熏、烤、炸的食物。

多吃些新鲜蔬菜和水果等，有助于补充多种维生素和微量元素，增强身体的免疫力，洋葱、茄子、萝卜、芹菜、菌类（香菇、猴头菇、木耳等）、大蒜、芦笋、西红柿，还有红薯、山药、薏苡仁等，都是很好的选择，患者可根据自己的口味来选择食用。

补益类食物补充元气 化疗后，患者体质大都较虚弱，易出现骨髓抑制，各种血细胞数量减少，感染和出血的危险性增大。而且化疗在杀伤癌细胞的同时，对身体的免疫功能也有一定程度的损伤。

在一段化疗结束后，患者可以吃些补益类的食物，比如大枣、猪血、山药、香菇等补血补气的食物，补充身体的元气，促进身体恢复。

色香味全食欲好 抗癌药物会刺激化学感受器区，进而反射性地引起呕吐中枢兴奋，造成患者厌食、恶心、呕吐等消化道反应。患者食欲不佳，吃不下饭，致使无法及时补充身体所需的各种营养，身体瘦弱，抵抗力下降，不利于身体的康复。

当患者出现食欲减退的情况时，可以多变换菜品，利用菜肴的色香味来提升食欲。还可以多吃些含锌量多的食物来增强食欲，例如牡蛎、牛肉、虾、蛋黄等。

（作者单位：北京中医药大学东直门医院）