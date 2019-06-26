好医保长期医疗上线一周年 人保健康联合支付宝发起国民健康行动倡议

6月26日，在好医保长期医疗上线一周年之际，人保健康联合支付宝发布服务数据显示，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、消化系统疾病已成为出险频率最高的三大疾病。为此，双方共同发起了“好医保国民健康行动”倡议，帮助用户获得更有保障的健康生活。

据人保健康相关负责人介绍，作为国内首款6年保证续保的百万医疗险产品，好医保长期上线一年来，用户规模不断快速增长，已累计为超过2000万用户提供医疗保障，是保险市场上保障时间最长、覆盖新生代保民最广的互联网中端医疗险。

据了解，目前好医保长期医疗理赔金额最高的5类疾病是急性心肌梗死、食管恶性肿瘤、创伤性脑损伤、B细胞淋巴瘤和急性重症胰腺炎，治疗费用居高不下。例如，来自湖南省的客户李先生入院治疗获好医保理赔金额共计71.49万元，相当于当地老百姓平均年收入的28倍，有效缓解了高额医疗费用负担问题。

从理赔件数来看，出险疾病较高的有恶性肿瘤、呼吸系统疾病、消化系统疾病、泌尿生殖系统疾病等。其中，恶性肿瘤占理赔案件量的14.2%，而甲状腺癌、支气管癌和肺癌、乳房恶性肿瘤在恶性肿瘤理赔中占比位居前三。

从理赔人群来看，女性客户发病率较高的疾病有子宫肌瘤、卵巢囊肿、甲状腺癌等，男性客户高发疾病则是混合痔、输尿管结石与肾结石、腰椎间盘突出等，支付宝蚂蚁保险相关负责人表示，这些疾病的发生都与工作压力紧张、不健康的生活方式密切相关。此次，人保健康联合支付宝发起“好医保国民健康行动”，就是通过倡议用户每天做一次运动、每年进行一次体检、每人购买一份好医保等积极行为，有效规避不良生活习惯，享受更加有保障的健康生活。

数据显示，熬夜、玩手机、缺乏运动是影响包括中、老年群体在内的几乎所有好医保用户健康的三大因素。因此，通过每天做一次运动（如慢跑、快步走、球类运动等），可以有效缓解压力、增强体质，而呼吸系统、消化系统、泌尿生殖系统的发病率较高，鼓励用户每年定时做一次身体检查，可将上述疾患的风险管理前置，及早发现并治疗。

据介绍，好医保长期医疗用户中85后、90后人群接近66%，其中首次购买商业健康保险的高达76%，说明消费者特别是年轻群体的保险意识和需求还有很大提升空间。除了坚持良好生活作息，通过配置一份好医保，可以实现“健康管理+健康保险”的双保障。

随着保险科技与服务不断升级，支付宝和人保健康等合作伙伴逐步构建起了包括住院医疗、长期医疗、防癌医疗在内的好医保健康保险服务体系，让不同年龄的人群都能便利的享受到健康保障服务。

活动期间，用户可登录支付宝搜索好医保在线参与“好医保国民健康行动”，体验“奔跑有礼”、“好友助阵”等丰富活动，获得丰富的保障加油包，享受健康保障等优惠服务。

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