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银保监会：100多家保险公司对新冠肺炎患者取消定点医院等理赔限制

2020年02月24日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电 （许心怡）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，银保监会政策研究局副局长吉昱华表示，在特殊时期，对于新冠肺炎患者，一百多家保险公司不同程度的取消了定点医院、观察期、免赔额等理赔限制，对出险的客户应赔尽赔。

吉昱华介绍，疫情发生以来，各保险公司按照监管要求，多措并举做好保险理赔服务。主要从三个方面着手：第一，快速理赔。各家公司都开通了理赔绿色通道，设立了24小时接案和报案电话，简化了理赔程序，对于受疫情影响的投保群众，安排专人进行理赔服务。同时积极利用现代科技，通过互联网、手机APP等网上手段进行理赔服务，简化实务单证的提取要求，做到一站式直赔。据统计大多数客户提交理赔申请之后在当天能够完成理赔，最快的在5分钟之内完成理赔。

第二，方便理赔。在特殊时期一百多家保险公司不同程度的取消了定点医院、观察期、免赔额等理赔限制，对出险的客户应赔尽赔，对正在隔离治疗的患者给予了赔付款或慰问金，体现了保险的人文关怀，也体现了保险的温度。

第三，主动扩展保险责任，将新冠肺炎纳入意外险、疾病险保障范围，取消“特定传染病”等免责限制。目前共有68家财产保险公司通过扩展产品责任等方式开发了600多款保险产品，70家人身保险公司在不增加保费的前提下，把1210款产品责任范围扩展到新冠肺炎，惠及到大量保单持有人。

(责编：李栋、孙博洋)


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