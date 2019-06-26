浙江沿海的人不缺碘，原因并不是海鲜吃得多

昨天是第29个全国土地日，记者从省自然资源厅获悉，我省土壤生态地球化学调查成果刚刚新鲜出炉。

从2002年开始着手调查至今，科研人员走遍了浙江近3000万亩耕地，对54项指标进行了地毯式的取样、检测、验收，建立了庞大的数据库档案，目的是为我们餐桌上的农产品质量安全保驾护航。

因为土壤中硒含量分布不均匀，浙江整体处于缺硒带，但在2002年，浙江省地质调查院在龙游发现了一定数量的富硒土地。当地的百姓和政府欣喜不已，持续开发了富硒莲子、富硒番薯等农产品。

有了这个发现，全国各地的兄弟单位都来省地调院学习，之后几年，便有了富硒农产品在全国各地涌现的情况。

另外浙西山区的淳安、临安等地土壤中的硒含量也是比较高的，但是该地区耕地面积比较少，不太好做大规模农产品开发。

金华婺城区蒋堂镇，有方圆100平方公里的土地是富硒的。那里地处浙中盆地，合适搞农业开发，现在花生、西兰花等富硒农产品都搞得风生水起。为什么要做富硒土壤调查？这和省地调院的工作人员的一个惊人发现有关。

在浙江北部有个长寿村，村里有很多百岁老人。省地调队对村里土壤检测发现，土壤硒含量比较高，但同时重金属的含量也偏高。

科研人员收集了该村老百姓的毛发进行检测，发现这个村的人，头发里硒含量比较高，但重金属含量却很低。再对村里出产的农产品进行检测，发现这里的稻米和蔬菜是富硒的，重金属含量却不高。进一步检测发现，村里的农产品因为富硒，褪黑素的含量就会比较高，它会抑制重金属的吸收，也就是说，硒和重金属会产生拮抗作用。有一种说法是“硒为重金属的天然解毒剂”。

科研人员还发现，浙西南山区、浙中盆地的老百姓，30%有缺碘情况，这跟他们所在区域的土壤缺碘不无关系。

补碘可以通过食补，尤其是食用富含有机碘的新鲜农产品。2014年开始，省地调院和浙江大学利用有机碘含量高的海带下脚料，作为有机肥，在丽水莲都区进行了3年田间试验。科研人员选取了几十种农作物进行耕作，并施加海带肥，试验结果显示，小青菜、小白菜的有机碘含量是最高的。食用这样富含有机碘的蔬菜，补碘效果更佳。

调查也发现，浙江沿海地区的人不缺碘，主要原因并不是他们海鲜吃得多，而是因为我省沿海的土壤碘含量高。

（记者 施雯 通讯员 胡盛东 李放）