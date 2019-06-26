擦“神奇药水”止痒 10个月宝宝手肿得像血馒头

最近，浙江大学医学院附属儿童医院皮肤科每天平均要接诊三四十例蚊虫叮咬的患儿，他们有的小胳膊小腿上长满了红红的“蚊子包”，有的眼睛被咬得肿成了“大小眼”，看着就奇痒无比。

其中有个男宝宝小哲哲才10个月大，左手肿得像一个沾着血的发面馒头，食指肿胀得尤其厉害，还长了大水疱和血疱，渗液特别明显。郑惠文医生说：“这例虫咬性皮炎症状确实挺吓人，是我今年到现在为止见过最严重的情况，难怪家长急得大半夜跑来看急诊。”

小哲哲的血常规等检查显示嗜酸性粒细胞有点高，创面的红肿血疱除了和虫咬诱发的过敏反应有关外，还有可能跟家人处理不当有关。

妈妈回忆说，每天傍晚奶奶都会带着小哲哲下楼在小区里散步、聊天，很可能是那时候被虫子叮咬了。来医院前两天，奶奶买回来一些中草药熬水，晾凉之后给宝宝擦手、擦身体，说夏天到了可以清热解毒，驱蚊止痒。

郑惠文医生发现，小哲的父母都有过敏史，他从小就是反复长湿疹的孩子，“过敏体质的宝宝被蚊虫叮咬后本来就容易红肿，再加上自制药水的刺激，就变成了这个样子。”

郑惠文医生告诉钱报记者，老人们相信一些民间偏方，年轻的妈妈则信奉海外代购的网红产品，其实不少产品的成分都有安全隐患，“很多家长也看不懂成分表，别人说好用，代购们一推销，他们就跟风买了。”

比如日本一款网红驱蚊产品“无比滴”，它在日本的药妆店、便利店随处可见，但并不适合儿童用，尤其是2岁以下的宝宝。

郑惠文医生解释说，这款产品中发挥止痒效果的主要成分是盐酸苯海拉明，它通常被用来治疗过敏，“但它属于第一代抗组胺药，具有一定中枢抑制副作用，现在临床上一般使用更安全的第二代抗组胺药。”

“无比滴”分为成人版和儿童版，成人版中包含薄荷醇和樟脑，两者都有神经毒性，可能对儿童的血管、神经造成损伤，所以应该严禁使用；儿童版的成分更加温和，但保留了盐酸苯海拉明，也不建议2岁以下的宝宝使用，2岁以上的孩子酌情使用，不能过量。

其实，不光海外代购的驱蚊产品里有这些危险成分，国内的一些产品也可能“踩雷”。家长需要擦亮眼睛，多留意成分表，才能最大程度保护宝宝的皮肤（扫码看哪些驱蚊成分不宜宝宝使用）。

郑惠文医生提醒，驱蚊除了使用化学药物，还要做好物理性预防，夏日外出尽量给宝宝穿上轻薄的长袖长裤，不要把胳膊小腿暴露在外面，尤其有过敏家族史的宝宝。

夏天除了蚊虫叮咬，痱子也是个常见的皮肤问题。郑惠文医生不推荐家长给孩子用痱子粉，会有误吸的危险，“其实对付痱子的办法很简单，开空调！让宝宝的皮肤保持清凉舒爽的状态，自然就不会长痱子了。”

（记者 张冰清 本报通讯员 王雪飞 林云龙）