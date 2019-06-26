洗牙后仍问题重重 可能是“它”作祟

洗牙是清洁牙垢、牙结石的一种有效方式。但一些人谈“洗牙”色变，是顾虑牙缝变大、牙齿松动、牙龈退缩等问题与洗牙有关。然而，这可真是冤枉“洗牙”了，龈下牙结石才是根源。

牙结石也分“龈上”“龈下”

牙结石是由牙齿表面脱落的上皮细胞、软垢、色素、钙磷沉积物长期堆积在牙齿表面而形成。最开始是乳白色的软垢，后因逐渐钙化而变硬，呈黄色或黑色。牙结石会压迫牙龈，影响血液循环，导致牙龈发炎萎缩，而且其表面粗糙，容易附着大量细菌毒素，引起牙周组织的炎症反应。长时间不清除牙结石，可能出现牙龈出血、肿胀、溢脓，口臭、牙槽骨吸收和牙齿松动，以及牙齿脱落等。

健康的牙龈好比贴合手腕的袖口，可以阻挡异物进入，发生牙周炎的牙龈好比松懈的袖口，无法阻挡细菌、食物残渣的进入，牙结石也会慢慢向牙龈下堆积，进一步破坏更深处的牙周膜。如此恶性循环，最终致使牙根表面的牙骨质、牙周膜、牙龈和牙槽骨等支持、固定牙齿的牙周组织破坏殆尽，牙齿自然因失去支撑而松动，甚至自行脱落。

根据牙结石所在位置不同，以牙龈边缘为界限，分为龈上牙结石和龈下牙结石。最初，牙结石一般出现在唾液腺开口处的牙齿表面，如下前牙的舌侧表面、上后牙的颊侧表面和牙齿的颈部等处。

龈下牙结石刮治才能治本

洗牙的专业说法叫做龈上洁治术，主要是把龈上牙结石、菌斑清理干净，是牙龈炎的主要治疗方法，也是牙周炎治疗的第一步。

通过洗牙，绝大多数慢性牙龈炎可以得到治疗。但牙周炎通过常规的洗牙无法彻底清除龈下牙结石，所以需要在洗牙的基础上，再做龈下刮治术及其他治疗以治本。

龈下刮治术是用比较精细的器械，刮除牙根表面感染的病变牙骨质和牙周袋内的龈下牙结石、菌斑，使根面光滑，有利于牙龈重新附着于根面，使牙周袋变浅或消失。

但龈下牙结石位置隐蔽，被牙龈所覆盖，不易被察觉。许多牙周病患者在洗牙后感觉口腔内没有牙结石了，牙龈出血情况大大缓解。医生则会拿出牙周检查的法宝——牙周探针伸入牙周袋内测量袋的深度。通常在洗牙后一周，医生会对每一颗牙进行6个位点的牙周袋深度检查，并检查牙龈出血程度、松动度、牙龈退缩等情况，然后确定是否需要进行龈下刮治。

治疗过程不一定打麻药

龈下刮治疼不疼取决于牙周袋的深度和牙龈炎症的程度，若牙周袋较深、牙根不平整或牙龈炎症较重，则有可能需要实施麻醉，减轻患者的痛苦。若牙周袋不是很深，在刮治过程中只会有轻微的酸胀不适，则不必打麻药。需要注意的是，牙周炎患者如在龈下刮治时打了麻药，应在麻药效果过去后再进食，以防咬伤黏膜和舌头。

龈下刮治的时长，根据龈下刮治的牙齿数目、龈下牙结石的量、牙龈的炎症程度及患者的全身情况和耐受程度而定。一般患者需要经过1次至4次诊疗来完成全口上下左右四部分的治疗，中间间隔1周左右。每次的治疗时间有个体差异，大约在半小时至一个小时之间。

患者接受治疗后3个月应进行首次复查，以确定是否需要进行洗牙、再次龈下刮治等治疗。

牙齿松动加剧是暂时的

龈下刮治结束后，部分患者可能会出现牙齿敏感、咬物酸软、松动加重等症状。

其中，牙齿敏感主要是由于治疗后牙根表面及牙颈部附近牙本质暴露造成的。敏感程度根据患者个体敏感性、刮治程度和牙本质暴露情况而不同，通常敏感症状后期能逐渐消失。这类患者应尽量避免进食过冷、过热、过酸的食物，减少局部刺激，同时可配合使用抗敏感牙膏缓解症状。

而牙齿松动加剧的原因主要是因治疗中的创伤造成牙周膜水肿、充血，这种松动为暂时性，一般不需做任何处理。待术后几周水肿减轻，牙齿就会恢复到原来的松动度。

当你患有牙周疾病或医生建议你进行龈下刮治，不要拒绝治疗，以免延误病情。牙齿的日常维护非常重要，每天早晚认真刷牙，使用牙线或牙间隙刷，定期洗牙，才能拥有更健康的口腔。（北京口腔医院 王潇潇）