禧云食安发布“TOP餐厅+食安云平台”解决方案

6月25日，禧云国际携旗下餐饮食品安全第三方专业服务机构禧云食安在京发布“禧云食安TOP餐厅+食安云平台解决方案”，推动团餐食安监管透明化、高效化、信息化，做到“真食安，看得见”。

发布会现场

中国教育后勤协会中小学后勤分会理事长张文忠、中国烹饪协会特邀执行副会长李亚光、中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会秘书长高海伟、四川旅游学院烹饪学院科研产业办公室主任李维、饿了么资深食品安全专家苗虹、禧云国际COO王习印、禧云食安CEO王帅等嘉宾出席本次发布会并共同见证。

第三方食安服务需求激增，互联网助力食安“上云”大势所趋

发布会上，“团餐谋”联合禧云国际发布了中国首份团餐行业第三方食安服务研究报告。报告指出，团餐业态就餐人群固定、集中、规模大，这些特性使得团餐食安事故影响远超社会餐饮业态。而团餐企业食安管理水平参差不齐、政府监管部门监管资源不足等因素，共同催生了餐饮企业及政府监管部门对专业第三方食安监管服务的需求。

中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会秘书长高海伟在发布会上表示，供应链是食品安全最重要的组成部分，任何一个环节出现问题都会令上游付出的努力付诸东流。

数字经济时代下，食安监管者与被监管者正面临着同样的挑战。中国烹饪协会特邀执行副会长李亚光在当天的发布会中表示，借助科技、数据力量，将大数据、区块链、先进供应链、交易平台等新技术应用到食安监管领域，正在得到市场和政府的重视及发展，成为大势所趋。

“TOP餐厅”，禧云食安标准化管理打造专业化食安

TOP餐厅寓意为顶级餐厅，是禧云食安基于20年团餐食品安全服务经验推出的餐饮食品安全管理解决方案，也是针对团餐领域的专业化食品安全解决方案。

该方案立足源头控制和过程控制，提供包括食安体系导入、目视化管理实施、原料检测、现场辅导、员工培训、追踪改进在内的“六位一体”服务，覆盖餐饮单位的采购、加工、烹制、售卖全流程，意在为每一个餐饮客户打造一套卓越的（Transcendent）体系、一个整齐有序的（Orderly）现场和一种完美的（Perfect）管理模式。

禧云食安推出“食安云平台”，新技术链接食安监管各方

如果说TOP餐厅属于“软管理”的范畴，那么“食安云平台”则属于不折不扣的“硬科技”。

据介绍，“食安云平台”利用智能化、信息化的管理工具及手段，集明厨亮灶、食品留样、农药检测、原料溯源、动环监测、食堂巡检等六大功能于一体。这套方案由电子大屏、留样终端、农残检测设备、供应链管理设备、物联传感器等智能设备和相应的食安智能管理系统构成，为餐饮单位提供就餐者、经营者、监管者等利益相关方所关注的食品安全信息化监管服务，使食安监管透明化、高效化、信息化。