金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞深圳站收官

6月23日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛深圳站迎来决赛。

经过4天初赛的激烈角逐，20支优胜舞队将在决赛中一较高下，争夺北京鸟巢总决赛参赛资格。活动现场，除了精彩的舞蹈表演，深圳赛区独特设置的“与你合拍”互动舞台也成为一道独特的风景。

参赛选手齐舞《1:1:1舞出好比例》现场

“与你合拍”互动舞台

午后的深圳，暑气尚未消退，不少舞队已经提前达到赛场，换上服装紧张地排练起来。“别再熬夜加班晚睡，透支后才觉得累……”随着主题音乐响起，决赛正式开始，身穿各色盛装的参赛选手们踏着节拍舞动起来，整齐划一、舒展有力的动作，掀起了一波彩色的“浪花”，瞬间点燃全场。

紧接着，20支队伍300余名舞者轮番登场，开启了一场舞林争霸之旅。民族舞、曳步舞、水兵舞、三步踩，现场舞种花样繁多，令人目不暇接；80后、70后甚至50后，老中青三代齐聚“比舞”，好不热闹。你方跳罢我登场，现场气氛持续升温，掌声、喝彩声不断。优美的舞姿、欢快的舞步，一台台充满激情、赏心悦目的表演，让不少现场观众也共舞起来。

自编健身球舞蹈《火了火了》

经过一番激烈角逐，龙华俏婶舞蹈团带来的作品《青春世界》最终以9.20分的高分摘得桂冠，获得参加全国总决赛的资格；水漾舞蹈队带来的《欢乐的跳吧》取得第二名的成绩；月亮湾笑对人生队带来的《跳起来》赢得第三名。颇具特色的舞蹈编排、热情洋溢的表演风格，选手们带来的参赛作品各有千秋，获得现场评委老师和围观群众的不住称赞。

冠军舞队龙华俏婶舞蹈团

《欢乐的跳吧》表演现场

一曲舞毕，来自皓月腰鼓队的选手张海莲大呼过瘾，“上场、表演、下场，虽然每支舞队的亮相不过几分钟时间，但是我们舞队一起为之准备、为之努力，把我们最好的状态展现出来，已经很满意了。” 今年29岁的参赛队员小龙也难抑脸上的激动与喜悦，“通过这次比赛，让我彻底爱上了广场舞，以后有这样的活动我还要参加。”

除了决赛中精彩的舞蹈作品，同样令人激动还有主办方在现场设置的“与你合拍”互动舞台。据了解，这是深圳赛区特有的舞台设置，参赛选手与观众可以登台与活力主播实时连线，线上与线下同时互动“共舞”，并记录下精彩瞬间。

现场观众积极参与“与你合拍”互动环节

现场观众与活力主播同跳一支舞

这一颇具新意的舞台瞬间成为了“网红”，周边商圈的路人们纷纷被吸引而来，或登台游戏互动、或自拍打卡发朋友圈，甚至还有观众登台引吭高歌，与主播同声共唱。精彩的舞蹈对决、趣味的娱乐互动、还有营养大厨用金龙鱼调和油烹制的美味佳肴，持续到傍晚的决赛现场丝毫热度不减。

作为一种喜闻乐见的健身形式，广场舞越来越受到广大群众的喜爱。如今，通过大大小小的赛事活动、演出表演，广场舞不仅仅是人们工作之余的健身活动，更成为一座城市的亮眼名片，它真正使百姓走出家庭，全身心投身广场，成为娱乐健身为一体的城市舞蹈，向大众传递健康向上的生活方式和理念。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、深圳、东莞等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。