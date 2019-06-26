莫名腿软病因被找到
广西一名男子一个月前突然出现双下肢乏力症状，到广西壮族自治区人民医院检查后，被确诊为原发性醛固酮增多症。近日，该院医务人员精确定位病灶部位，使该病通过手术得到根治。
患者唐先生5月初，突然出现双下肢乏力症状，严重时抬腿都困难。当地医院检查发现，唐先生血钾偏低，仅有2.39毫摩尔/升，而血压高达199/115毫米汞柱。随后，唐先生到广西壮族自治区人民医院内分泌代谢科住院治疗。
经检查，唐先生被诊断为原发性醛固酮增多症。但影像学检查却不能确定在肾上腺有明确的肿瘤或结节，也就是说肾上腺CT找不到病变部位。内分泌代谢科主任颜晓东提出，运用目前国内先进的诊疗技术——肾上腺静脉分段采血来定位病灶位置。
在普通介入科帮助下，肾上腺静脉采血术成功。术后结果提示：右侧肾上腺为醛固酮优势分泌侧，病灶基本确定在右肾上腺。为保险起见，内分泌代谢科、泌尿外科、放射科CT室专家，为患者再次阅图看片，一致认为右肾上腺有可疑结节增生，并制订了手术计划。
近日，该院泌尿外科为患者施行右侧腹腔镜下肾上腺切除术。术后，患者在未补钾的情况下，血钾也能维持在正常范围。术后第5天，患者便康复出院。（记者谭德军 通讯员黄建皓）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn