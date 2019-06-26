广西一名男子一个月前突然出现双下肢乏力症状，到广西壮族自治区人民医院检查后，被确诊为原发性醛固酮增多症。近日，该院医务人员精确定位病灶部位，使该病通过手术得到根治。

患者唐先生5月初，突然出现双下肢乏力症状，严重时抬腿都困难。当地医院检查发现，唐先生血钾偏低，仅有2.39毫摩尔/升，而血压高达199/115毫米汞柱。随后，唐先生到广西壮族自治区人民医院内分泌代谢科住院治疗。

经检查，唐先生被诊断为原发性醛固酮增多症。但影像学检查却不能确定在肾上腺有明确的肿瘤或结节，也就是说肾上腺CT找不到病变部位。内分泌代谢科主任颜晓东提出，运用目前国内先进的诊疗技术——肾上腺静脉分段采血来定位病灶位置。

在普通介入科帮助下，肾上腺静脉采血术成功。术后结果提示：右侧肾上腺为醛固酮优势分泌侧，病灶基本确定在右肾上腺。为保险起见，内分泌代谢科、泌尿外科、放射科CT室专家，为患者再次阅图看片，一致认为右肾上腺有可疑结节增生，并制订了手术计划。

近日，该院泌尿外科为患者施行右侧腹腔镜下肾上腺切除术。术后，患者在未补钾的情况下，血钾也能维持在正常范围。术后第5天，患者便康复出院。（记者谭德军 通讯员黄建皓）