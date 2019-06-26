调查称中国成人哮喘患者数达4570万 专家吁加强防诊治能力

中日友好医院、中国医学科学院呼吸病学研究院等机构25日就中国成人哮喘流行状况举行发布会。调查结果显示，中国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，患者总数达4570万。此外，哮喘患者诊断率、治疗率均堪忧，警示亟待加强对哮喘的规范诊断和治疗。

《中国成人哮喘流行状况、风险因素与疾病管理现状》研究结果显示，中国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，其中男性患病率为4.6%，女性患病率为3.7%，患者总人数达4570万(男性为2570万，女性为2000万)。20岁及以上哮喘患者中有26.2%的人群存在肺功能气流受限，且年龄越高，出现肺功能气流受限的比例越高。

据介绍，这项“中国成人肺部健康”研究始于2010年，采取多阶段分层整群随机抽样的流行病学调查方法，对具有全国代表性的10省市5万余名城乡居民，进行现场调查及严格肺功能检查。

华中科技大学公共卫生学院教授邬堂春在发布会上指出，中国呼吸疾病的流行状况长期以来被低估，“中国成人肺部健康”研究以严格的科学方法揭示了中国慢阻肺、哮喘等主要呼吸疾病的疾病负担，展示了严峻的发病与防治形势。

研究显示，中国20岁及以上哮喘患者中有71.2%未被医生诊断，只有5.6%接受了基本的糖皮质激素治疗。同时研究显示，中国成人哮喘人群中肺功能气流受限比例达26.2%，远高于发达国家16.2%至18.8%的水平。

“中国成人肺部健康”研究负责人、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰指出，在中国，哮喘是常见病、多发病，已经成为主要的、亟待认真面对和解决的公共卫生与医疗保健问题之一。(记者 李亚南)