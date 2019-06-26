垃圾分类“强制时代”，更需唤醒个体自觉

6月25日，固体废物污染环境防治法修订草案初次提请全国人大常委会审议。其中，推行生活垃圾分类制度被写入草案。随着立法工作的加快推进，我国垃圾分类即将进入强制时代。

垃圾分类，是改善生活环境、践行绿色发展的重要举措。同时，让垃圾分类成为新习惯、新时尚、新规矩，也是社会文明水平的一个重要体现。近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动，取得了显著成效。

一方面在硬件设施上，全国各地积极打造“两网融合”的分类回收体系（即环卫运收系统与资源回收系统的有效衔接），一大批智能化设备走入高校、社区和办公场所，成为解决垃圾分类“不好分、不好管、不好收”等难题的好帮手。这两年，在广州的许多小区内，都能见到智能垃圾分类回收箱的身影，直观的界面加上简易的操作，让分类投放只需数秒完成。而从源头到末端，越来越多的垃圾回收企业通过大数据技术，实现了全程管理和实时监控，一整套流程下来，既做到了精准，又保证了高效。

另一方面在公众意识上，宣传引导的力度不断加大，方式不断创新。从“要我分类”到“我要分类”的转变，在多个地方都掀起了一股风尚。比如，江苏一所学校就将“垃圾分类”纳入学分考核，引导大家了解分类知识，养成分类习惯。几个月下来，很多学生都和以往“干湿不分”的倒垃圾方式说再见。

毕竟，垃圾分类不是简单的干湿之分，而是综合体现国家文明程度、城市管理水平和民众素质高低的科学体系。生活垃圾分类制度即将入法，表明的是全社会践行垃圾分类的共同期望。这不仅明确了垃圾分类的实行标准，也给制定具体政策提供了参考依据。当然，一切努力最终是要让垃圾分类深入人心，在每个人的行动中自觉体现。

虽说垃圾分类将进入强制时代，可强制并不是法律出台的根本目的。之所以采取强制的形式，旨在使习惯能被养成、引导能见到成效。更何况，垃圾分类有其重要性和必要性，本就应该在法治的基础上开展。从这个角度理解“强制”之意，也就不难懂得，为什么垃圾分类最需要的仍是人人动手、广泛参与。 （毛梓铭）