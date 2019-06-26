“点外卖不送餐具”的环保考量
点外卖不送餐具，以后遇到这样的情况，可不能再投诉商家了。据了解，自7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》将正式施行，并规定餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性餐具，包括一次性筷子、调羹、叉子和刀。
事实上，自外卖配送愈发方便以来，与之相关的一次性餐具污染，就引起了很多人的关注。大量的外卖垃圾不仅影响到环境卫生，处理起来也特别麻烦。对于这些不可降解的塑料制品，若填埋，会使垃圾长时间留存土壤当中；若焚烧，会增加有毒有害物质的生成几率。不管是直接还是间接的途径，以一次性餐具为主的外卖垃圾，都是大气、水、土壤污染的重要来源之一。
因此，禁止外卖提供一次性餐具，不论最后效果如何，其初衷都值得肯定。但也有网友表示，要是外卖都不给餐具，那吃饭问题怎么解决？其实，这样的抱怨虽有一定道理，可并非没有解决的办法。大家之所以会这么想，主要还是短时间内，对于改变习惯所表现的不适。
用惯了一次性餐具，突然之间没得使用，肯定会给生活造成些许麻烦。在家点外卖的话，影响还小。要是在外面点外卖，还真得常备一副自用的碗筷。可即便这样，也不至于会到“吃不了饭”的程度。更何况，改一改自己的习惯，就能带来周围环境的干净、整洁。这笔买卖，真的一点不亏。展开来说，绿色环保这项事业，需要每个人的参与支持，大家都为此改变一点、行动起来，才能让美好环境成为我们的共同福祉。 （子名）
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