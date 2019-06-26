一般而言，成瘾属于精神病学范畴，通常是指人们对某一物质或行为习惯的依赖性达到一定程度，具有强迫性、长期性、反复性等特点，对正常的工作、生活或人际关系造成极大的危害。成瘾者尽管明白这么做会给自己带来不好的后果，但仍然控制不住去做某行为、使用或食用某些物质。

“瘾”有哪些类型

成瘾最常见的分类是按照成瘾对象的性质进行划分，大致可以分为两大类：物质成瘾和行为成瘾。不少人误认为成瘾仅局限于特定的物品和活动，但实际上，人们对任何东西或事情都有可能上瘾，如赌博、上网、购物、运动、性、咖啡、巧克力等。

美国著名的治疗成瘾的心理治疗师弗雷德里克·沃尔夫顿在其著作中总结了其在多年的成瘾心理治疗工作中见到的、常被滥用的物质及行为（详见表2），这些在我们国内的成瘾治疗工作也经常碰到。

另外一种常见的分类是根据成瘾的危害程度，将其分为软成瘾和硬成瘾。软成瘾通常是指存在于日常生活中的一般行为，如看电视、玩手机、喝咖啡、吃高热量食品等，但是这些行为的程度远远超过日常所需，使得当事人的生活因此受到干扰，并且伴有强迫性的冲动。

硬成瘾一般是法律所禁止的，成瘾性更高，对身心危害更严重，如毒品成瘾等。

戒瘾，立即行动起来

当下定决心戒瘾，需要立即采取一些行动，否则戒瘾的承诺就会沦为一句空话。以下四个步骤是可以立即执行的，实际上，它们也是戒瘾康复的根基。

（一）坦白“我确实有成瘾问题”

许多戒瘾专家都认为，戒瘾的第一步是向一个信任的人坦白自己的成瘾问题。例如弗雷得里克·沃尔夫顿建议戒瘾者“不要独自奋战，需要明白没有一个人只靠自己的力量就可以成功戒瘾”。许多已经成功戒瘾的人，在回顾戒瘾过程都会提到，自我曝光是跳出成瘾陷阱最为重要的一步。

大多数人都有成瘾问题，主要源自自身的孤独，如果能开诚布公地和信任的人谈论自己的问题，那么自然而然就会削弱和成瘾对象的联系。同时，大多数人在进行成瘾行为时，都是偷偷地背着人发生的，若选择坦白的话，谎言和欺骗就没有存在的必要性，也不需要再千方百计地隐瞒自己成瘾的问题。有人知道自己有成瘾习惯后，“瘾”的吸引力就会大大削弱，而戒瘾的动力却会随之增长。

（二）寻求专业外援

成瘾疾病是精神科疾病的一种，尽管医学界对精神疾病有了长足的认识，但社会还是带着有色眼镜来看待这类患者。所以，要接纳并承认自己罹患的是精神疾病更是一件需要勇气的事情。此外，成瘾这个疾病本身也会阻拦患者去寻求专业的帮助。有些成瘾疾病，例如色情成瘾患者往往羞于开口，不想让人知道自己的状况。不少长期成瘾患者在后期多伴有抑郁，而抑郁带来的退缩、缺乏动力，使得出门寻求帮助变得如登天一样困难。

不少成瘾者选择在家自己戒瘾，这种自己突然完全解除毒瘾的方法在国外又被称为“冷火鸡法”。临床经验和文献资料显示，这种方法很容易失败。只采取这种方法的患者，不仅没有戒掉瘾，反而还打击了戒瘾的决心与信心。

如果真想戒掉成瘾，专业协助是必不可少的。没有专业的协助，患者很可能被严重的戒断反应（尤其是物质成瘾）打败，即使度过戒断反应期，也很有可能屈服于顽固的心理渴求，失去对目标的洞察与坚持，继而被压力击垮，恢复以前的思维和行为方式，这对治愈成瘾毫无益处。

（三）清扫戒瘾环境

清扫自己身边的环境，创造一个相对安全的戒瘾氛围，是患者康复过程中必要且关键的一步，它能够增强患者个人追求健康生活的积极性，大大提升成瘾治愈的可能性。所谓清扫戒瘾环境，是指生活与工作中尽量减少成瘾对象及其相关物件的存在，增加接触成瘾对象的难度。无论何种成瘾，都要创建一个相对安全的戒瘾环境，大致可分为三步：扫出门、关上门、不接触。

1.扫出门

将藏匿在家里、工作地点和车上等任何一个角落的成瘾物品都统统找出来，毫不留情地彻底清除掉。

2.关上门

将生活与工作环境中的成瘾物品都清扫之后，接下来的任务就是“关上门”。所谓“关上门”，就是减少自己再次接触成瘾物品的途径，阻止新的成瘾物品再次出现在生活环境中，并尽最大可能将这些成瘾物品永远关在门外。

3.不接触

有些患者家属人为地为戒瘾者创造一个封闭的环境，如将其送到偏僻的乡下，或者送进某个戒瘾机构关上一年半载，企图通过让他们与成瘾物品完全隔绝一段时间，顺利戒掉瘾。实际上，这种做法很难起到预期效果，反而会抹杀戒瘾者的主动性，更容易再次复发。

那么，最好的对策是什么呢？就是将“不接触”的掌控权牢牢握在患者自己手中，在撞见它们的时候，选择快速远离。通常，患者可以选择转身离开，也可以选择简单地闭上眼睛，可以选择做其他事情，也可以选择打电话给好友，帮助自己转移注意力。

（四）建立康复支持系统

利用已有的良好关系资源，建立一个随时待命的亲友团，提供24小时的支持，有助于患者安全地度过戒瘾康复期。

在康复期，总会碰到一些高危情境，如与人争吵、身边有人引诱、偶然发现吸毒的随身工具、路过旧时熟悉的场所等，这极有可能让患者产生强烈的心理渴求，尤其是在比较疲劳、脆弱的情况下，很有可能屈服心理渴求导致复发。如果患者身后有一个亲友团，在其有“心瘾”时、挣扎时，让患者能随时联系到给予支持的人，就会增加熬过艰难时刻的胜算。

（摘编自《成瘾症》中国医药科技出版社出版 汤芳 曾海萍主编）