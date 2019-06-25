低头收下巴有利社交
社交中看似不起眼的“微表情”不仅流露内在情感，也对双方关系产生了微妙的影响。美国《心理科学》杂志刊登加拿大一项最新研究发现，头部的角度变化在社交中起到关键作用，低头收下巴有助于加强自我优势。
加拿大英属哥伦比亚大学研究员扎卡里·威特考尔博士和杰西卡·特蕾西博士以671名参试者为对象进行试验。他们将头部姿势分为三种：向上倾斜（昂头10度角）、向下倾斜（低头10度角）和不倾斜。参试者随机观看各种角度的面部，并评价自己更容易与哪些人合作。结果表明，做出低头收下巴姿势的人比另外两种更具优势，展现出较强的“人际交往控制力”。
威特考尔博士表示，在社交过程中，面部中的双眼和眉毛至关重要。低头收下巴的角度使眼眉部分得到突出，眉毛看上去像个“V”字形，进而形成了一种占据主动地位的优势感。而头部上扬时，面部的其他部位比较清晰，但眉眼模糊，因此无法产生社交优势。由此可见，细微的头部运动可能会增强或减弱一些面部表情的含义，对日常社交具有实际意义。▲ （方文革）
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