幽门螺杆菌感染与胃癌防控办公室成立

近日，中国幽门螺杆菌（Hp）感染与胃癌防控办公室（以下简称“防控办公室”）正式成立。“防控办公室”旨在建立中国幽门螺杆菌感染相关疾病防治战线，提升幽门螺杆菌检测、治疗规范化水平， 建立标准化幽门螺杆菌诊治路径、幽门螺杆菌专病门诊，利用大数据和互联网医疗手段建立幽门螺杆菌患者管理及上报系统， 实现监测、管理中国幽门螺杆菌感染率及胃癌发病率的目标。

会议期间，2019《中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控专家共识》（以下简称《共识》）权威发布，《共识》进一步梳理了幽门螺杆菌与胃癌的关系以及提出了符合现阶段中国国情的胃癌防控策略，对于我国开展幽门螺杆菌检测及根除治疗，甚至胃癌早筛、早诊、早治工作具有积极的指导意义。

中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申院士介绍：“肠型胃癌（占胃癌大多数）的发生是幽门螺杆菌感染、环境因素（包括饮食）和遗传因素共同作用的结果。我国的胃癌患者病例占到了全球近一半，多达80%的患者在发现时已经是中晚期，降低我国胃癌的发病率和病死率我们要立刻行动，刻不容缓。而幽门螺杆菌感染是目前预防胃癌最重要的可控危险因素， 众多数据显示，根除幽门螺杆菌可以降低胃癌及其癌前病变发生的风险，因此根除幽门螺杆菌应成为胃癌的一级预防措施。“ 李兆申院士呼吁：”‘防控办公室’的成立，一方面是建立中国幽门螺杆菌专病门诊， 规范幽门螺杆菌筛查诊断及根除，另一方面是希望能向幽门螺杆菌患者传递专业、有效的防治知识，呼吁更多人民群众对幽门螺杆菌感染的重视和关注。“

中华消化病学会胰腺学组副组长、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科副主任杜奕奇教授介绍：“《中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控专家共识》基于医学依据和Delphi方法， 在幽门螺杆菌感染与胃癌的关系、幽门螺杆菌根除与胃癌预防、幽门螺杆菌筛查与根除策略3个领域达成初步共识，进一步理清了幽门螺杆菌与胃癌的关系，以及如何依据二者关系制定今后的胃癌防控策略，对于我国开展幽门螺杆菌检测及根除治疗，甚至胃癌的早筛、早诊、早治工作有积极的指导意义。”

中国医师协会消化专业委员会常委、消化内镜学组副组长、南昌大学第一附属医院消化科主任医师吕农华教授介绍：“一方面，我国居民对幽门螺杆菌感染的认知不足，不够重视。另一方面，目前我国幽门螺杆菌感染的筛查规范化治疗尚未普及， 还没有幽门螺杆菌专病门诊，幽门螺杆菌感染仍然缺乏有效的控制。面对这些现实情况，亟需加强公众对幽门螺杆菌的正确认知，规范专业医生幽门螺杆菌诊疗流程。”

根据“防控办公室”规划，目前拟在全国建立三个等级幽门螺杆菌专病门诊，包括国家级示范幽门螺杆菌专病门诊、省/市级示范幽门螺杆菌专病门诊、幽门螺杆菌专病门诊，覆盖100家试点医院。同时，还将开通幽门螺杆菌防控公众号，实现线下、线上患者数据贯通。争取实现幽门螺杆菌患者数据登记及长期随访，共同期待Hp感染率下降和胃癌发病率下降双拐点的到来。