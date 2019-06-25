国家远程医疗中心糖尿病互联网联盟成立大会召开

6月22日，“国家远程医疗中心糖尿病互联网联盟暨白求恩精神研究会内分泌和糖尿病学分会”成立大会在中日友好医院召开。

图为与会人员合影

本次大会由白求恩精神研究会主办，中日友好医院作为国家远程医疗与互联网医学中心的依托单位，牵手全国众多兄弟单位成立了国家远程医疗中心糖尿病互联网联盟（简称国糖联盟，互联网专病医联体），同时在国家一级社团组织白求恩精神研究会下成立了白求恩精神研究会内分泌和糖尿病学分会。目前成员单位750家。

白求恩精神研究会会长袁永林在会议上提出，新时代的医务工作者应弘扬白求恩精神，积极努力提高国民健康水平，“中日友好医院利用资源和人才优势，弘扬白求恩无私奉献的高尚精神，帮扶基层贫困单位，充分体现医者仁心，是新时代医疗单位的榜样。”同时，他也对白求恩精神研究会内分泌和糖尿病学分会提出了明确希望和要求。

中日友好医院党委书记周军表示，随着医改深入，互联网医疗很快会成为实体公立医院发展的核心，中日友好医院在未来会积极推动互联网+健康的发展战略，勇于开拓，更好地为广大患者服务。

会议当天还开展了一场内分泌领域“学术盛宴”。包括西安交通大学第一附属医院施秉银教授的以“甲状腺疾病研究新进展”主题演讲，中国医科大学附属第一医院滕卫平教授的以“中国糖尿病患病率：历史最高水平”主题演讲等在内的七场学术专题演讲均获得高度好评，让众多骨干医生以及线上观众获益匪浅。

据白求恩精神研究会内分泌和糖尿病学分会会长、国糖联盟召集人、中日友好医院内分泌科主任张波介绍，国糖联盟及白求恩精神研究会内分泌和糖尿病学分会下一步的工作重点分为四个部分，即实行免费远程会诊，组织国内知名的分会常委及专家对国家贫困县的公立医疗机构进行免费的远程查房，突破时间和空间瓶颈，将优质医疗资源下沉，建立长效精准扶贫机制；免费远程规范化培训，打造高水平医师队伍，构建患者可以信赖的网络平台，适时开放直接针对患者的远程就诊和随访，提高各级医院的慢病管理水平；建立国家级数据平台，为国家行业标准的制定提供大数据支撑。

张波表示，目前，分会下设12个专业委员会（中期目标扩充至30个），学会的目标是打造国内最大的内分泌和糖尿病互联网医联体，成为远程会诊及查房、远程培训、远程就诊、远程慢病管理的国家级平台，造福于广大患者，特别是医疗资源不发达的地区。（牛建蕾）