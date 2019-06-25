杨甲三诞辰100周年针灸学术思想传承国际研讨会在京举行

“病人以命相托，必将鼎立相助，要尽最大努力去解除他们的病痛。”在6月22日上午举行的杨甲三诞辰100周年针灸学术思想传承国际研讨会上，北京中医药大学党委书记谷晓红追忆先师时，忆起恩师常如此教导他们。

杨甲三铜像揭幕仪式

杨甲三，江苏武进人，我国现代中医学家、针灸学家、教育家，中央保健专家。曾任第三届全国人大代表，第五、六、七届全国政协委员，北京中医药大学首任针灸推拿系主任、教授、博士生导师、终身教授、学术委员会委员、学位评定委员会副主任，国家针灸水平考试委员会副主任委员，获国务院特殊津贴。他一生培养学生无数，并遍布世界各地。

谷晓红在致辞中表示，我们在这里追忆先师，一是要学习他“矢志不渝、勤奋好学”的求学热忱；二是要学习他“一丝不苟、严谨求真”的治学态度；三是要学习他“兼收并蓄、善思明辨”的创新精神；四是要学习他“关爱病患、精益求精”的大医情怀；五是要学习他“一生奉献，淡泊名利”的人生境界。

谷晓红在谈及杨甲三的学术贡献时表示，杨老师在基于传统中医针灸的基本理论和论述上，大胆结合现代解剖学知识，独创了“三边三间”的取穴方法，成为临床特别实用的取穴法，至今仍在使用，其著作《杨甲三取穴经验》更是被被译成11种文字在国际上发行。

谷晓红强调，我们在这里纪念杨老师光辉的一生，就是要学习和继承他的学术思想和高尚品德，就是为了能在老师的精神指引下，更好的传承弘扬中医，让针灸惠及更多百姓！让针灸之光传播得更远！

“牢记恩师杨甲三，穴在三边和三间……”原经络腧穴教研室主任耿恩广用书发法来表达了他对恩师的追忆，并现场教学，以身示范，再现了恩师对他们的谆谆教诲。

纪念会上还举行了杨甲三铜像揭幕仪式，杨甲三先生的弟子和学生代表讲述了杨甲三行医、育人的故事，众多海内外学子共聚一堂，共同缅怀恩师，追忆恩师。（李轶群）