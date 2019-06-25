暑假期间 科学预防狂犬病

石家庄市疾控中心健康提示：

尽量减少与猫狗密切接触，一旦受伤应清洗消毒并尽快接种疫苗

马上就要放暑假了，天气也越来越热，猫狗等动物变得越来越烦躁，容易激惹，攻击性强；而放假在家的中小学生们与宠物猫、狗接触机会增多，很容易被猫、狗咬伤、抓伤。为此，石家庄市疾病预防控制中心郭玉钗温馨提示广大儿童家长，暑假期间尽量让孩子避免与宠物有过于亲密的接触，防止被猫、狗咬伤、抓伤，科学预防狂犬病。

什么是狂犬病

狂犬病又称疯狗病或恐水症，是由猫、狗等动物传播的致死性疾病，人感染狂犬病毒后，主要影响中枢神经系统，表现为急性、进行性、几乎不可逆转的脑脊髓炎，临床出现为特有的恐水、怕风、畏光、兴奋、咽肌痉挛、吞咽困难、流口水、进行性瘫痪，最后因呼吸、循环衰竭而死亡。狂犬病是迄今为止人类病死率最高的急性传染病，一旦发病，无药可治，因此预防很重要。

暑期儿童易被咬伤抓伤

在暑假期间，儿童很容易发生被猫狗抓伤、咬伤等问题。其主要原因一是因为暑期气温较高，宠物狗、猫容易激动、激惹，一不小心就会出现攻击行为。二是学生或儿童天生好奇，喜欢与宠物猫、狗等玩耍，再加上夏天穿衣单薄，近距离接触时就容易被抓伤、咬伤。三是狗有“翻脸不认人”的特点，如不注意防护，即使是宠物熟悉的人，也会受到攻击。四是15岁以下的孩子认知发育还不完善，往往无法判断情境是否安全；而且儿童的体型小，保护能力较弱，被狗、猫咬伤、抓伤机会较多，受伤也多是头面部、颈部等要害部位。

什么情况下容易发生宠物咬伤

经了解发现，目前被狗、猫咬伤主要是在以下几种情况下发生的：一是家养宠物激惹咬伤；二是到朋友家串门被宠物狗攻击；三是儿童在与宠物狗猫玩耍、逗狗时被咬伤；四是部分在外散步时不小心被流浪狗甚至未拴狗链的宠物狗咬伤等。被咬伤的人群中，成人主要被咬伤大腿、手臂等部位；儿童由于体型较瘦小，还容易被咬伤头面部，包括鼻子、耳朵，甚至头皮等。

如何防止儿童被狗猫咬伤抓伤

要防止儿童被狗、猫咬伤、抓伤，家长首先应教育孩子，尽量避免与狗、猫近距离密切接触，尤其是流浪猫狗，不要因为喜欢动物而收养来历不明的流浪狗、猫等动物。第二，家有宠物的儿童，与宠物在一起时，尽量穿长裤，不要穿短裤、短裙，避免不小心抓伤、划伤皮肤。第三，狗有护食的特性，在狗进食时不要去打扰。第四，学生放假期间，尽量不要到养宠物的人家去串门，因为狗有欺生的习惯，尤其个别人因害怕，一见到狗就跑，这样更危险。

另外需要提醒的是，部分儿童被猫、狗咬伤、抓伤后，不敢告诉家长，这会给狂犬病的发生带来隐患。为此，提醒广大儿童家长，应告知孩子，被狗、猫咬伤、抓伤后要及时告诉家长，不能耽误接种疫苗的时机。

一旦被咬伤该怎么办

目前狂犬病尚无有效治疗方法，但可以预防。市民一旦被动物损伤，应立即做以下处理：

一是清洗和消毒伤口。被狗咬伤之后，无论是否出血，都应立即用肥皂水彻底冲洗伤口至少15分钟。然后再用75%酒精或碘制剂消毒，这是大家应该掌握的常识和方法，可大大降低暴露者感染的风险。

二是尽快到有资质的预防接种门诊接种狂犬病疫苗。接种狂犬病疫苗时应严格按照疫苗规定的程序全程接种。

三是伤情严重者，还要在伤口周围的肌肉内浸润注射狂犬病免疫球蛋白，可以最大限度地防止狂犬病的发生。

被狗咬伤就一定会得狂犬病吗

被疯狗咬伤后，狂犬病的潜伏期长短不一，一般为1—3个月。发生狂犬病的时间与咬伤部位、咬伤的严重程度、狂犬的带毒量等有关。一般咬伤部位在颈部以上且伤口严重者，潜伏期可短至数日，咬伤四肢远端伤口轻者，潜伏期较长，可至几年、十几年不等。不过，被猫狗等宠物咬伤、抓伤后，并不是100%的会被感染狂犬病病毒，但是有感染狂犬病病毒的可能。一旦被病毒感染发病，就会危及生命。因此，被狗咬伤后应科学、及时处理，不能抱有侥幸心理。（记者 李惺）