医疗类电子证照亮相中国健康医疗大数据应用交流大会
6月20日，第十四届中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会在西安开幕。本届大会围绕“数据引航 信息赋能 追梦健康”主题，以推进健康中国战略实施为主线，聚焦新技术与卫生健康深度融合发展，围绕区域和医院信息化建设实践，充分利用互联网+、大数据、人工智能等新技术与模式，紧扣关键技术应用发展，精心设立主题演讲、六大板块25个平行论坛和6场拓导培训、信息化软硬件产品同期展览。
会议期间，围绕着全民健康信息化IT软硬件产品，健康医疗产业产品等安排了大型场景式的主题成果展，展示了一批特色鲜明的大健康行业应用与产品。其中医疗机构、医师、护士电子证照的首次亮相引起了广泛的关注。“医疗机构、医师、护士电子证照项目建设，是贯彻落实党中央、国务院部署和《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》、《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》等文件要求的重要举措。结合卫生健康政务服务的实际需求，采用OFD版式文档和实体IC卡双模式实现医疗机构、实现全国各级范围内医疗机构、医师、护士电子证照跨区域、跨系统、跨部门、跨层级安全共享，解决“办证难”、“办文难”以及“假证伪证”等问题，深化卫生健康领域“放管服”改革。 一张小小的证照，就能作为医生、护士、医疗机构的“行业身份证”。同时采用分层级发放、授权、管理，结合国产密码技术及各项防伪手段。从申请到发卡只需几分钟搞定，真正实现让人民少跑路。“该项目建设方相关负责人介绍说。
此次展出的同时还有电子证照手机端，通过移动终端就能智能识别医护人员的身份真实性。这种虚实结合的发放方式，覆盖了现有省、市、区县、互联网医院等不同层级、不同场景。有了它，以后在路上、在火车上、在飞机上遇到紧急状况，医生穿着便装也能“亮证行医”了。
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