前列腺炎就是性病吗？

本期节目：前列腺疾病是男人逃不出的“魔咒”?

因为前列腺疾病是和泌尿和生殖相关，也造成了面对这一类疾病，大家可能会觉得比较难为情，有所顾虑。前些年我们可以看到有很多小广告，包括网上有一些不正规的宣传。作为广大男性网友来说，科普一下前列腺疾病的相关知识还是非常有必要的。

有一个统计数据，男人从一生，从18岁-80岁的过程，可能50%的人都会得一次前列腺炎，从这个数据上可以看到，这个范围是很广的。当然发病更高的是相对年轻的人群当中，跟职业、生活习惯还是有关联的。

临床中治疗过一个IT行业的，叙述中发现，他开发程序时好几天坐在那一动不动，几天后站起来，觉得会阴部特别的不舒服。同样，还有出租车司机，这跟职业有关系。可以看出，久坐对前列腺影响还是很大的。

另外，工作节奏很快，压力大，前列腺炎也容易在这一类人群当中出现。前列腺炎还和精神因素有关，有时候压力很大、很焦虑、很烦燥，这时也容易多发。

现如今，随着性病性尿道炎的增多，由性病而引起（也可能是诱发或加重）的前列腺炎也逐渐增多。据国内有关文献报告，前列腺炎患者占性病门诊就诊者的60％以上。虽然比例很高，但并不是所有的前列腺炎都是性病，还有很多前列腺炎因自身体制原因导致的，所以大家不要盲目跟风。

前列腺炎分几大类，根据它的发病原因及症状不同，后续的治疗也不太一样。

第一类是急性细菌性前列腺炎，这个非常好理解了，因为是细菌感染造成的，疲劳、感冒、过度饮酒、性欲过度等为诱发因素。多数患者表现有发热、寒战及全身不适。局部有腰骶部和会阴部疼痛，还会引起局部的排尿的问题。

第二类是慢性细菌性前列腺炎。经尿道逆行性感染是慢性细菌性前列腺炎的重要感染途径。因为化验检查有细菌感染的表现，出现了局部会阴部，包括排尿不适的现象，我们叫慢性细菌性前列腺炎，病程相对较长，这种在用药的时间也会长一些。

第三类是慢性盆腔疼痛综合征，有些病因也不是很明确，局部有这种不舒服的症状，所以我们最后把它归纳为一大类，90%的病人可能都是这一类的。

它的原因很多，包括教科书上都提到很多的假说，细菌感染、精神因素、免疫反应、细胞因子等等，就说明这个病因不是很明确。所以，归纳成一大类，我们叫做第三类的前列腺炎，实际上就是一个症候群的表现。

第四类叫无症状的前列腺炎。它可能表现没有什么症状方面，也没有什么特别不舒服，但是可能有一些检查，会有一些细菌感染真菌，涉及到男性的生殖，可能就要查一查。

专家简介：

周晓峰，中日友好医院泌尿外科主任，主任医师，北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员。

擅长：泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。

出诊时间： 周五上午专家门诊。