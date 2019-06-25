海洋球池卫生堪忧 夏季游玩要当心

即将入伏，炎炎夏日，商场里儿童游乐场内，五颜六色的塑料海洋球池成了家长们遛娃的最佳去处之一，但其卫生与安全隐患未被完全重视。连日来，记者走访多家儿童游乐场所，发现这些海洋球的卫生状况令人担忧。专家指出，没有经过严格消毒的儿童游乐场所存在极大的感染风险。

探访

海洋球池暗藏隐患

消不消毒靠商家自觉

近日，“好妈群”的一位妈妈在群里吐槽：带２岁的宝宝到海洋球游乐场玩了一趟，就患上手足口病。回想一下，玩乐期间，宝宝拿着海洋球啃了好一会儿，被她制止了。

为此，记者走访江城多家海洋球游乐园发现，有些设施比较旧的海洋球馆内，很多海洋球都有污渍，孩子或坐或躺置身于海洋球池中，更有幼童拿着球往嘴里放。陪伴的家长们，穿着袜子在球池内走动。

对于海洋球的卫生安全隐患，多数家长在采访中表示担忧。

当记者以家长身份咨询海洋球馆是否消毒处理，工作人员称会定期消毒，每天早晚会用消毒制剂大面积喷洒，无法做到每天对每个海洋球清洁和消毒处理。

案例

儿童乐园玩得欢

感染病毒上吐下泻

上个月，２岁半的妞妞上吐下泻，到医院确诊为轮状病毒引发的腹泻。妞妞妈妈说，她一向很注意孩子的卫生，最近除了经常去儿童乐园玩，没到人多的地方去。

湖北省妇幼保健院儿童消化科主任胡赤军介绍，“医院接诊的孩子中，由轮状病毒引发腹泻的小患者比较多，这类疾病就是通过接触传染的，而像疱疹性咽峡炎、手足口病、水痘、麻疹、流行性腮腺炎等，也是通过相互密切接触发生交叉感染的。”

一些游乐场所虽然会有工作人员对进入场内的孩子进行消毒，定期清洗玩具，但对付不同的病毒和细菌，需要不同的消毒剂。

孩子在没有经过严格消毒的儿童游乐场所玩，存在极大的疾病感染风险，一旦遇到类似手足口、季节性流感、疱疹性咽峡炎等传染性极强的病毒，孩子很容易被感染。（（记者黎清 王春岚 通讯员温红蕾 黄洁莹 薛源））