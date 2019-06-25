海洋球池卫生堪忧 夏季游玩要当心
如不严格消毒存在疾病感染风险
即将入伏，炎炎夏日，商场里儿童游乐场内，五颜六色的塑料海洋球池成了家长们遛娃的最佳去处之一，但其卫生与安全隐患未被完全重视。连日来，记者走访多家儿童游乐场所，发现这些海洋球的卫生状况令人担忧。专家指出，没有经过严格消毒的儿童游乐场所存在极大的感染风险。
探访
海洋球池暗藏隐患
消不消毒靠商家自觉
近日，“好妈群”的一位妈妈在群里吐槽：带２岁的宝宝到海洋球游乐场玩了一趟，就患上手足口病。回想一下，玩乐期间，宝宝拿着海洋球啃了好一会儿，被她制止了。
为此，记者走访江城多家海洋球游乐园发现，有些设施比较旧的海洋球馆内，很多海洋球都有污渍，孩子或坐或躺置身于海洋球池中，更有幼童拿着球往嘴里放。陪伴的家长们，穿着袜子在球池内走动。
对于海洋球的卫生安全隐患，多数家长在采访中表示担忧。
当记者以家长身份咨询海洋球馆是否消毒处理，工作人员称会定期消毒，每天早晚会用消毒制剂大面积喷洒，无法做到每天对每个海洋球清洁和消毒处理。
案例
儿童乐园玩得欢
感染病毒上吐下泻
上个月，２岁半的妞妞上吐下泻，到医院确诊为轮状病毒引发的腹泻。妞妞妈妈说，她一向很注意孩子的卫生，最近除了经常去儿童乐园玩，没到人多的地方去。
湖北省妇幼保健院儿童消化科主任胡赤军介绍，“医院接诊的孩子中，由轮状病毒引发腹泻的小患者比较多，这类疾病就是通过接触传染的，而像疱疹性咽峡炎、手足口病、水痘、麻疹、流行性腮腺炎等，也是通过相互密切接触发生交叉感染的。”
一些游乐场所虽然会有工作人员对进入场内的孩子进行消毒，定期清洗玩具，但对付不同的病毒和细菌，需要不同的消毒剂。
孩子在没有经过严格消毒的儿童游乐场所玩，存在极大的疾病感染风险，一旦遇到类似手足口、季节性流感、疱疹性咽峡炎等传染性极强的病毒，孩子很容易被感染。（（记者黎清 王春岚 通讯员温红蕾 黄洁莹 薛源））
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn