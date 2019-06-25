早做筛查，早拆身体“定时炸弹”

近几年，结直肠癌的发病率在汕头持续增高。

尽管人类已经可以遥控远在火星上的探测器，却仍然无法做到真正意义、绝对意义上对肿瘤的预防。但是，专家说，有一种癌症，只要你愿意提前三个月接受一次筛查，就可以有效避免它的发生，这种癌是大肠癌。

近日，汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院（下称龙湖医院）胃肠专科主任专家李光在内镜下为一位中年男性患者切除大小为4×7厘米的巨型直肠绒毛管状腺瘤。

李光表示，虽然这位患者很幸运，腺瘤长这么大都未发生恶变，但是可以想见，倘若未加干预，假以时日该患者就是一名直肠癌候选患者，“近几年，结直肠癌的发病率在汕头持续增高，对于大肠癌的‘早筛查、早治疗’，还盼每个个体都予以重视。”

??案例

结肠镜下发现巨大息肉

近日，55岁的陈先生，因便秘6月余、肛门下坠感、近1月伴有便血，在家人的强烈劝说下才来到龙湖医院胃肠专科就诊。

陈先生表示，原以为就是痔疮犯了，并未予以重视，以至于来院时面色苍白，人很虚弱。第二天，经无痛肠镜检查发现，陈先生的直肠距离肛门口大约7厘米的位置有一巨大结节状肿物，表面凹凸不平，呈息肉样，基底宽。经与家属充分沟通后，医生为其立即行“结肠镜下黏膜剥离术”。

随后，龙湖医院消化内镜中心团队花了将近一个小时，顺利对肿物进行微创切除，术中未见出血，创面用7个金属钛夹缝合，整个过程顺利。术后当天患者可以在床边自由活动，给予抗炎治疗，住院四天后出院。

一周后，陈先生的病理报告提示该息肉为“直肠绒毛管状腺瘤，大小约4×7厘米”，其主管医生李光表示，该病例为龙湖医院胃肠专科建科以来，迄今为止收治切除的最大的绒毛管状腺瘤。

“该例病人很幸运，这么大的腺瘤尚未发生恶变，但是可以想见，假以时日，他肯定是直肠癌的候选患者。经过这一次结肠镜的检查及微创手术，使得结局截然不同。”李光说，时至今日，人类仍然无法做到绝对意义上对肿瘤的预防，但是，大肠癌相对“例外”，只要个体提前三个月进行一次肠镜筛查，就可以做到有效避免大肠癌的发生。

??专家

90%以上结直肠癌由息肉恶变而来

那么，大肠癌是一个什么样的疾病？据李光介绍，大肠癌是发生在大肠部位的恶性肿瘤，发生在直肠段为直肠癌，发生在结肠叫结肠癌。医学研究证明，大肠癌发病机理明确，是可以预防的。

与其它很多肿瘤复杂的形成进程相比，结直肠癌的发展过程相对简单，其前世今生可谓一目了然——90%以上的大肠癌都是由肠息肉发展而来的。这就意味着，只要及时发现并微创切除息肉，就可以阻断大肠癌的发生。

什么是肠息肉呢？通俗地说，就是肠黏膜表面长了一个突起的肉疙瘩，其大小及数量可从1个至数百个不等。按照其病理性质，可分为腺瘤、增生性息肉、错构瘤、炎性息肉等。据研究显示，直径超过2厘米的腺瘤，近半数会恶变成癌。人们只要在癌变前发现并及时微创切除这些息肉、腺瘤，就相当于拆掉了身体里的定时炸弹。

大部分患者表示，结直肠癌早期症状并不明显，等发现时可能已到中晚期，而结肠镜作为迄今为止最有效的大肠癌筛查和预防手段，简单易行，却被不少人误解。“许多人误认为肠镜检查非常痛苦，十分抗拒筛查，非要等到‘兵临城下’，这种做法非常不可取。假设一例肠癌患者提前三个月做一次结肠镜检查，及时发现并切除了肠息肉，说不定就可以多活三十年。”李光说。

随着科学技术的进步、医生操作水平的提高，肠镜检查并不像人们误解的那样痛苦，而且，患者还可选择做无痛肠镜检查，睡一觉，醒来时检查就已结束。

■链接

龙湖区在全市率先推行社区居民大肠癌免费筛查

符合条件者可享受每两年一次筛查

今年4月，汕头市龙湖区卫生健康局印发了《龙湖区社区居民大肠癌免费筛查实施方案》，辖区内年龄在40周岁至75周岁的常住人口，无结肠镜检查禁忌症，经评估符合条件者，可享受每两年一次的免费肠镜筛查。据介绍，筛查工作由汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院总牵头负责，联合龙湖区第二人民医院（珠池医院）共同落实。

有意向申请免费筛查者，可持本人户口簿（或居住证）、身份证原件及复印件，自愿选择到龙湖医院消化内镜中心或珠池医院胃肠内镜室办理身份审核。对符合条件者，在签署知情同意书后，由所在医院进行大肠癌患病风险评估。经评估后符合者，予以登记，并发放检查建议书，预约肠镜检查时间，筛查者按要求领取肠道准备药物等。

龙湖区卫健局有关负责人表示，早期大肠癌无明显症状，等到症状发生、来院就医时，其中大部分患者属癌症中、晚期，已错过最佳治疗时机。此次，在区委区政府的支持下，龙湖区在全市率先开展大肠癌早期筛查，希望能以此帮助降低结直肠癌的发病率。

“早期发现不但医疗费用低，治疗效果好，对个人的生活、工作基本无影响。发现一例早期大肠癌不仅挽救一条生命，拯救一个家庭，对于提高人民健康水平、节约卫生资源、构建和谐社会等都具有非常重要的意义。”该名负责人说。

■小贴士

警惕排便习惯发生改变

近年来，人们的饮食结构、生活方式、生态环境等都发生较大变化，而结直肠癌的发生与生活方式有直接关系，比如高脂肪摄入过多、蔬菜水果摄入不足、运动量不足、吸烟、饮酒等等。

专家提醒，每个人都有自己的排便规律，每天或早、或晚，每天一次，或每2至3天一次，当排便次数增加，同时大便的性状发生改变，且不时伴有出血，这些都是大肠癌早期的症状，切莫大意，应及早就医，尽早发现并排除大肠癌发生的可能。

像排便出血、疼痛，血液呈现鲜红色，或伴有脓血，除了痔疮等因素，这些也是大肠癌晚期的症状。

■数读

结直肠癌已成为汕头第二高发癌症

今年4月下旬，汕头大学医学院附属肿瘤医院联合北京大学肿瘤医院/北京市肿瘤防治研究所发布了《汕头市恶性肿瘤发病监测报告（2014年-2017年）》，结束了新中国成立以来汕头市无肿瘤发病监测的历史，为有关部门及时掌握最新的癌症负担、反映疾病防控效果和优化配置医疗资源等提供了重要的基础信息和研判依据。

据该报告显示，2017年，汕头市癌症发病第一位为肺癌，新发病例数占全瘤种的19.26%，发病率为42.33例每10万人；其次就为结直肠癌，发病率为27.84/10万；再次为乳腺癌，发病率为20.91/10万。

且按照全国主要瘤种的发病顺位来看，男性（肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌和食管癌），女性（乳腺癌、肺癌、结直肠癌、甲状腺癌和胃癌），汕头市结肠癌的发病顺位较全国有所提升，在男女性中均为第二位。值得警惕的是，2014年到2017年间，男性、女性的结直肠癌发病率均呈显著上升，男（APC年度变化百分比=4.2，p＜0.05），女（APC=4.3，p＜0.05）。

据研究分析显示，2017年汕头市结直肠癌年龄别发病率在40岁前处于较低水平，在45岁以后快速上升，并且男性年龄别发病率高于女性。男性在80岁以上年龄组达到发病率最高水平，女性在75岁以上达到最高。这也说明，40岁至45岁为防控结肠癌非常重要的年龄阶段。（记者 宋芾）