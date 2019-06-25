有地方出现新型手足口病，不少学校已经停课，医生辟谣

在家长的印象中，手足口病的疱疹或红疹，往往出现在手足口部位。但近日，网上流传着外省出现新型的手足口病，这些手足口患儿，症状与传统的手足口病有所不同，不但十分吓人，还具有迷惑性，引起了不少家长的恐慌。这些症状有多严重呢？在清远的发病情况如何？

“所谓‘新型病毒’并不‘新’，在清远不存在高发现象，家长不必担心。”清远市人民医院儿科副主任医师戴汝均表示。

病情如何

绝大部分孩子一周内可自愈

手足口病是一种儿童常见传染病，发病年龄大多为5岁以下。大多数患儿是突然发病，首先表现为发烧，体温多在38度以上，同时伴有咳嗽、流涕等症状，体温持续不退，体温越高，病程越长，病情也就越重。

网传的“新型手足口病”病发时有点像水痘，全身长满疱疹，很是凶猛，是一种由柯萨奇病毒A组6型病毒（即CV-A6病毒）引起的手足口病。戴汝均表示，这其实并非新型手足口病，柯萨奇病毒引起的手足口病近年来在医院出现的频率并不低。“当前是手足口病的高发期，现在在医院住院的患儿中，有4例就是CV-A6。”

据了解，这种CV-A6的发病情况和风疹、药疹、水痘有点类似，出疹子的面积更广，且很密集。除手、足、口腔及口周外，还常常波及面部、躯干、四肢、臀部和生殖器，多以大疱样皮疹为特点，并伴有瘙痒、疼痛。有的家长可能会误以为是水痘，但CV-A6与水痘的区别在于：患儿表现为伴随发烧，体温多在38度以上，同时伴有咳嗽、流涕等症状。

“CV-A6虽然看起来比较可怕，但是治疗并不难，绝大部分孩子在一周内可自愈。”戴汝均介绍，CV-A6绝大部分患儿预后较好，少数重症患儿可合并脑炎、肺水肿、肺出血，但CV-A6一般不累及循环系统和神经系统，引起的重症比例反而比常见的EV71及CV-A16病毒感染的要小，家长不用太担心。

如何传染

感染后需隔离两周

戴汝均介绍，不管是CV-A6、CV-A16，还是EV71，其传播方式都一样，主要包括以下几个传播方式：粪-口途径传播，食入或饮用被肠道病毒污染的食物或水；呼吸道飞沫传播，如果患儿打喷嚏时，健康的孩子正好吸入了病毒，也会导致得病；接触传播，密切接触是手足口病重要的传播方式，患者和病毒携带者的粪便、呼吸道分泌物及患者的黏膜疱疹液中含有大量的病毒，通过接触被病毒污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、食具、奶具以及床上用品、内衣等都会引起感染。

家长若发现宝宝患了手足口病，应及时定点医院就诊，避免与外界接触，一般要隔离两周。宝宝用过的玩具、杯具以及其他的一切都要彻底消毒。可以用含氯的消毒液浸泡，不宜浸泡的东西可以在阳光暴晒消毒。

如果患儿出现高热、气促、呕吐、惊跳等，应及时到定点医院治疗，以免延误病情。重症的患儿需住院治疗，医生根据患儿病情给予激素、脱水、退热对症治疗，必要时予免疫球蛋白治疗，危重病人需要转入重症监护室，监测生命体征，密切监测呼吸、心率、血压、神经系统症状，部分需要呼吸机治疗。

如何预防

注意卫生健康是根本

“以前得过手足口病的患儿，还是有可能会因病毒导致再次发病。”戴汝均介绍，由于引发手足口病的病毒多种多样，且每年流行的肠道病毒种类不尽相同，肠道病毒各型之间无交叉免疫力，所以即使之前得过手足口病，对不同病毒引起的手足口病也没有免疫力，一年之间多次得手足口病的患儿也是大有存在的。

接种疫苗是预防手足口病的重要手段，但是，目前只有EV71型灭活疫苗，而该疫苗只能预防EV71感染的手足口病。所以就算打了预防针，如果遇到其他类型的肠道病毒感染，孩子仍然还会得病。“重症及死亡病例多由EV71所致，因此接种疫苗还是可以有效减少手足口病重症的发生。”

预防手足口病的根本，还是需要注意卫生。保持家里的通风清洁，尽量少让孩子到拥挤公共场所，减少被感染机会。最好经常洗手，不吃外面的零食和生冷东西，要勤晒被子。如果是婴幼儿最好定期给衣物、玩具消毒。每天检查孩子口腔、手足是否出现皮疹，监测体温，发现小孩出现皮疹、发热等不适，及时到医院就诊。

值得注意的是，其实成人也会感染病毒，只是成人感染后一般不会发病，也无任何症状，但感染后会传播病毒，因此成人外出归来和照护孩子时也要注意手的卫生，避免携带病毒传染给孩子。

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警惕手足口病的“双胞胎姊妹”——疱疹性咽峡炎

6月份是手足口和疱疹性咽峡炎的高发期，这两种病常常被称为“双胞胎姊妹”。戴汝均解释：疱疹性咽峡炎与手足口病同为肠道病毒引发的感染性疾病，以急性发热和咽峡部疱疹溃疡为特征，主要传播途径为消化道、呼吸道和亲密接触。这两种病是同一类肠道病毒造成的，症状相似。患儿都可能发烧、咳嗽、流涕、咽痛、食欲不振等，常被误认为是感冒。

据了解，手足口病是一种由多种肠道病毒引起的儿童常见多发传染病，主要通过人群密切接触传播，亦可通过空气（飞沫）和被病毒污染的水及食物传播。戴汝均说，二者都是由于肠道病毒引起的，很多症状表现都差不多。

疱疹性咽峡炎和手足口病发病人群主要是在5岁以下，都会引发孩子高烧，都具有传染性。孩子都会流口水，不吃东西，哭闹比较严重，都会出现疱疹，甚至会出现抽搐。

虽然都会出现疱疹，但是两种病出现的位置明显不同。一般而言，手足口病出现疱疹的位置常见于嘴唇、手心手背、屁股、脚趾等处，而疱疹性咽峡炎的疱疹则不会出现在手、足、屁股等处，而是出现在孩子的咽喉、口腔等位置。

传染的可控性不同。戴汝均说，手足口病的传染性更高，覆盖面更广，孩子间的传染更加容易，疱疹性咽峡炎的传染度就没有手足口病的高。

在危险度方面，疱疹性咽峡炎比较低。他介绍，一般而言，疱疹性咽峡炎的危险程度没有手足口病的高，目前医院住院部收治手足口病例二十多例，而收治疱疹性咽峡炎大约六七例。

“其实，疱疹性咽峡炎就是感冒中的一种。”戴汝均介绍，一般而言，疱疹性咽峡炎治疗大约需要一个礼拜的时间就会痊愈，三至五天内会出现高烧现象，有些患者住院很重要的一个原因就是高烧不退，住院观察。“极个别情况或许会导致脑炎，不过几率是非常小的。”

戴汝均说，如果感染疱疹性咽峡炎，就要对症处理。比如孩子反复出现高烧发热，家长就要时刻关注孩子体温状况，及时采取措施给孩子降热。患病期间，小孩子不吃东西，消化功能减弱，饮食上应给予易消化、清淡点的食物。不吃冰糕、不喝饮料，尽可能少吃煎、炸类的油腻食品，忌食刺激性食物，如酸、甜、辣、咸等，尤其要注意不吃过热、过冷的食品，避免刺激口腔破溃部位引起疼痛。食物选择流质性食物，如稀饭、米汤、面条等。

■健康小贴士

手足口患者的饮食注意事项

第一阶段：病初。嘴疼、畏食。饮食要点：以牛奶、豆浆、米汤等流质食物为主，少食多餐，维持基本的营养需要。为了进食时减少嘴疼，食物要不烫、不凉，味道要不咸、不酸。

第二阶段：烧退。嘴疼减轻。饮食以泥糊状食物为主。

第三阶段：恢复期。饮食要多餐。量不需太多，营养要高。如加入少量菜末、碎豆腐、碎蘑菇等。十天左右恢复正常饮食。

（彭可明 刘秋宜）